Calabria | Il Milan deve ripartire a Cagliari

INFORTUNIO ABATE / Problema alla caviglia per il terzino - dentro Calabria in Milan-Inter : INFORTUNIO ABATE, problemi alla caviglia per il terzino di Gennaro Gattuso. In campo al suo posto entra Davide Calabria nel quarto di finale di Coppa Italia Milan-Inter.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:11:00 GMT)

Calabria-Milan fino al 2022 : 'E' un onore incredibile' : Il terzino, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, ha preso la parola durante l'evento di ieri a San Siro proprio per commentare un rinnovo che lo soddisfa pienamente: ' Non ho parole per ...

Milan - Calabria - la stoccata a Montella è... involontaria : 'con Gattuso allenamenti mai visti - ecco cos'è cambiato' : ' Non deve essere stato facile nè bello per lui, ha 18 anni ed è già tra i portieri più forti del mondo, ma ha anche tutte le qualità per uscire da questo brutto momento, è un professionista sia ...

Calabria felice del rinnovo col Milan - poi un messaggio a Donnarumma : “momento duro per lui” : “Per me che vengo dal settore giovanile e’ una grandissima emozione, qualcosa di fantastico”. Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Milan, Davide Calabria, commenta la notizia del rinnovo fino al 2022. Il terzino parla anche del cambio alla guida tecnica della prima squadra. “Posso solo ringraziare Montella, ho avuto qualche infortunio di troppo nel suo periodo, ma mi ha sempre dato grande fiducia ...

Milan news - il bollettino medico : Biglia torna in gruppo - incerto Calabria : Milano, 14 novembre 2017 - Sabato il Milan affronterà la delicatissima gara contro il Napoli e conta di recuperare alcuni degli infortunati attualmente in infermeria. A tal proposito il medico sociale,...

Infermeria Milan - il punto del Dottor Melegatti : da Calabria a Biglia e Bonaventura : Infermeria Milan – Buone notizie per il Milan per quanto riguarda l’Infermeria. Il Dottor Melegatti ha fatto un punto della situazione: da Calabria a Biglia e Bonaventura. Ecco le sue dichiarazioni: “Le condizioni sono buone: Calabria ha subito un trauma distorsivo e contusivo di caviglia, trauma sulla stessa caviglia infortunata l’anno scorso. Fortunatamente non ha riportato seri danni, ma comunque è un trauma da tenere ...

Infortunio Calabria - che sfortuna per il terzino del Milan : i tempi di recupero : Infortunio Calabria – Il terzino destro del Milan Davide Calabria, è stato costretto al forfait nella gara dei rossoneri contro il Sassuolo. Ebbene, il calciatore non ha potuto rispondere alla convocazione dell’under 21 ed oggi è stato reso noto l’esito dei controlli dopo il problema alla caviglia occorso domenica sera. Un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra terrà lontano il calciatore dal campo per 20 ...

