Buona Scuola | botta e risposta fra Renzi e il M5S

Buona Scuola - Anquap : Regolamento Contabilità 'viaggia' in ritardo : Roma, 17 gen. (askanews) L'Anquap, associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche, denuncia il ritardo accumulato da parte del convoglio del nuovo Regolamento di Contabilità delle II.SS.

Grasso : la Buona Scuola deve diventare ottima : Roma – Pietro Grasso, guida di Leu, ha espresso le sue dichiarazioni sulle leggi sulla buona scuola intervenendo al programma Circo Massimo, all’interno di Radio... L'articolo Grasso: la buona scuola deve diventare ottima su Roma Daily News.

Addio al giudice Ferdinando Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Ferdinando Imposimato: ...

Addio al giudice Federico Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Federico Imposimato: in ...

'Moratoria sulla Buona scuola' : l'appello degli insegnanti firmato da intellettuali e accademici : Letteratura, Matematica, Arte, Scienza, Storia, Geografia, Filosofia, in tutte le loro declinazioni, sono la chiave di lettura del mondo'); innovazione didattica e tecnologie digitali ('servono ...

"Moratoria sulla Buona scuola" : l'appello degli insegnanti firmato da intellettuali e accademici : Diventato virale in Rete un documento che chiede di aprire discussione su riforme. Più di 1.200 sottoscrizioni, tra le firme: Cacciari, Urbinati, Galimberti,...

La Buona Scuola è piena di errori : lettera : Sulla buona scuola si moltiplicano i pareri e le opinioni di esperti, docenti e famiglie. In redazione è giunta una lettera al riguardo che pubblichiamo di seguito. lettera Si stanno propagando gli errori de “La buona scuola”. Il sistema scolastico non è stato correttamente orientato: il legislatore non ha distinto la finalità istituzionale dai mezzi […] L'articolo La buona scuola è piena di errori: lettera proviene da scuolainforma.

La Buona Scuola è piena di errori : lettera : Sulla buona scuola si moltiplicano i pareri e le opinioni di esperti, docenti e famiglie. In redazione è giunta una lettera al riguardo che pubblichiamo di seguito. lettera Si stanno propagando gli errori de “La buona scuola”. Il sistema scolastico non è stato correttamente orientato: il legislatore non ha distinto la finalità istituzionale dai mezzi […] L'articolo La buona scuola è piena di errori: lettera proviene da scuolainforma.

Consulta dichiara illegittima parte della ‘Buona scuola’ : “I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi” : I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza, relatore Giuliano Amato, che ha dichiarato illegittima quella parte della ‘Buona Scuolà là dove esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La pronuncia, sostiene la Corte, è pertanto ...

Per la Buona Scuola è tempo di... Autopsia : ... affronta, con sarcasmo, la triste evoluzione della scuola italiana Rovigo - È in libreria la nuova fatica letteraria di Lorenzo Busson, docente di diritto ed economia politica, che, con 'Autopsia ...

Scuola - docenti trattano rinnovo del contratto : l’obiettivo sono 200 euro in più al mese con i soldi della Buona scuola : Un nuovo contratto per il personale della scuola italiana. Con un aumento in busta paga superiore ai 100 euro, che sommati al mantenimento degli 80 euro di Renzi significherebbe quasi 200 euro in più al mese. È il grande obiettivo, neanche troppo nascosto, dei sindacati, realizzabile solo a patto di portare sul contratto nazionale tutte le risorse (e parliamo di oltre mezzo miliardo di euro) per la Legge 107. Ma farlo significherebbe smantellare ...

La 'Buona scuola' non arriva in Sicilia. Dal ministero solo 13 milioni per la Sicilia : La Buona scuola bis snobba i bambini Siciliani. Dei 209 milioni stanziati dal ministero dell'Istruzione per avviare il cosiddetto Sistema integrato di istruzione e formazione da zero a sei anni - ...

Nastrini Liberi Uniti : Buona Scuola messa sotto accusa dai sindacati : Comunicato stampa da parte del CS Nastrini Liberi Uniti, che ringraziamo cordialmente. Buona Scuola e sindacati: la Scuola pubblica diventa sempre più simile ad un’azienda privata. Denunciata la migrazione forzata degli insegnanti e considerazioni sugli scontri avvenuti ieri sera fuori dalla sede del MIUR. Il punto della situazione su Buona Scuola e migrazione forzata dei […] L'articolo Nastrini Liberi Uniti: Buona Scuola messa sotto ...

Altro che 'Buona scuola' : la metà degli studenti italiani non sa nulla di geografia : Le regioni italiane? Boh... Piacenza? In Lombardia. Crotone? In Sicilia, forse in Sardegna. Errori e strafalcioni a non finire anche su Europa e resto del mondo