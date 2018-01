Bufera sul Salento | danni e alberi sradicati dal forte vento | le foto

: #Rimini: bufera sul corso per animatori. Ecco cosa è successo - qn_carlino : #Rimini: bufera sul corso per animatori. Ecco cosa è successo - xenosDumor : Elezioni politiche, si fa sentire Polinori: “Il Pd perugino non venga ridimensionato” - LaNotiziaQuotidiana - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: .@ThisisManeskin, bufera sul tatuaggio di #Damiano - webnauta5_9 : RT @Adnkronos: .@ThisisManeskin, bufera sul tatuaggio di #Damiano - fgiuffre : Incuriosito dalla bufera che si era scatenata sul web ho visionato lo pseudo-schetch di Gene Gnocchi di ieri sera a… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L'abbassamento delle temperature era previsto ed è arrivato puntualmente. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, ildi tramontana e l'aria fredda hanno provocato un calo delle temperature su tutto il: si è passati, in poche ore, da 16 a 11 gradi per la massima e da 10 a 6 gradi per la minima. A farla da padrone è stato il, che ha superato i 50 km/h ed ha creato non pochi disagi. Infatti, a causa delle raffiche, sono statialcunie divelti alcuni muretti a secco; la corrente elettrica è mancata in diverse zone durante il corso della notte. Nelle, potete vedere un albero caduto per strada: è stato sradicato dale la sua caduta ha bloccato la circolazione per alcune ore. A Gallipoli, la festa del fuoco è stata rinviata a causa del. La manifestazione inaugurale del Carnevale gallipolino, tanto attesa in ...