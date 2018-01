Bruciò vivo un clochard a Palermo | chiesto l' ergastolo per il benzinaio

Palermo - Bruciò vivo un clochard per gelosia : la procura chiede l’ergastolo : Geloso della sua ex moglie, ha deciso di dare fuoco a un clochard, sospettando una relazione sentimentale tra i due. I pm Alfredo Gagliardi e Maria Forti hanno chiesto la condanna all’ergastolo per Giuseppe Pecoraro, accusato dell’omicidio di Marcello Cimino, bruciato vivo, a marzo scorso, mentre dormiva sotto un porticato davanti al ricovero dei Capuccini a Palermo. Arrestato dalla polizia poche ore dopo il delitto, e ripreso durante l’omicidio ...