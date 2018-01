Brescia - resta incastrato nel tornio : muore operaio 19enne : Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne Continua a leggere L'articolo Brescia, resta incastrato nel tornio: muore operaio 19enne sembra essere il primo su NewsGo.

Arrestato a Brescia molestatore seriale : è un 32enne ghanese : Milano, 12 gen. (askanews) I vigili urbani hanno Arrestato a Brescia un 32enne pregiudicato ghanese senza fissa dimora accusato di essere un molestatore seriale, che per mesi avrebbe infastidito ...

Brescia : caccia con fucile 'clandestino' - arrestato bracconiere : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - A caccia con un'arma 'clandestina': arrestato bracconiere nelle campagne di Pontoglio, in provincia di Brescia. Nella giornata del 31 dicembre scorso, le guardie Wwf si sono imbattute in un uomo che utilizzava, per la caccia a piccolo uccelli, un fucile di fattura artigi

Terrorismo - espulso foreign fighter in contatto con estremisti in Siria e con operaio arrestato a Brescia : Il 28enne di origini kosovare residente in provincia di Bolzano è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un provvedimento firmato dal ministro...

Brescia - studente di 14 anni con tre chili di cocaina nello zaino : arrestato : Uno studente albanese di 14 anni è finito in manette per traffico di droga : aveva tre chili di cocaina nello zaino utilizzato per la scuola e altri 12 nascosti a casa. Lo hanno scoperto i militari ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : la Juventus suona la nona - Brescia e Tavagnacco restano in scia : La Juventus continua la propria marcia in vetta alla classifica della Serie A femminile di Calcio: le bianconere hanno maramaldeggiato in casa del Ravenna vincendo a mani basse per 0-5, mantenendo così tre punti di margine sul Brescia, vittorioso per 4-1 nella sfida interna contro la Roma. A cinque lunghezze dalla capolista troviamo il Tavagnacco, capace di passare per 0-1 sul difficile campo del Valpolicella. Dietro queste tre squadre ormai ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : la Juventus punta a suonare la nona - Brescia per restare in scia : La prossima giornata della Serie A di Calcio femminile vive sulle prove di fuga della Juventus, che punta a centrare la nona vittoria consecutiva e rimanere a punteggio pieno in solitaria in vetta alla classifica del massimo campionato italiano. Proverà a sbarrare la strada alle bianconere il Ravenna Woman, al terz’ultimo posto in classifica con appena sei punti in otto gare. Il Brescia punta invece a tenere quantomeno invariate le ...

Caporalato a Brescia - sfruttava profughi a 3 - 50 euro all'ora : arrestato imprenditore : In manette anche un collaboratore di 42 anni che reclutava i migranti. Il titolare della ditta che confeziona calze imponeva turni di 10 ore al giorno per 6...