Brescia | incendio in magazzino scuola a Edolo | 4 intossicati lievi

Incendio a Lumezzane/ Brescia - capannone Sil Saleri in fiamme : danneggiata anche la vicina Framon : Incendio a Brescia , a fuoco la Saleri Italo di Lumezzane . Le fiamme divampano in un capannone da 10mila metri quadri dove erano stoccati i materiali.

