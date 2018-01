Borsa | Europa senza scosse | Milano +0 | 23%

Borsa : Europa apre in positivo : MILANO, 18 GEN - Le Borse europee aprono in positivo. Parigi sale dello 0,32% con il Cac 40 a 5.511,3 punti. Francoforte segna, invece, un +0,5% con il Dax 13.250,25. Londra è in rialzo dello 0,16% ...

Borsa : Europa positiva dopo record Wall Street e Pil cinese - a Milano bene St : Ieri si e' tenuto a Roma un incontro riservato fra i vertici della banche italiane e il presidente del Ssm Daniele Nouy, dal quale non sono emersi cambiamenti di orientamento sulla politica di ...

Borsa : Milano (+0 - 2%) è migliore Europa : (ANSA) - Milano, 17 GEN - La Borsa di Milano prosegue in rialzo (+0,20%) ed è la migliore in Europa, con il Ftse Mib a 23.538 punti. A Piazza Affari svettano Moncler (+2,67%) e Leonardo (+2,53%). ...

Borsa : l'Europa debole a meta' seduta - Milano in positivo con Leonardo e utility : Sul fronte macro, confermato in calo all'1,4% il tasso di inflazione europea di dicembre, dato importante alla luce delle possibili modifiche alla view sull'economia della Bce e quindi alle decisioni ...

Borsa : Europa parte debole ma Milano tiene con Leonardo e utility : ... oggi saranno da seguire i dati finali sull'inflazione europea di dicembre, importanti alla luce delle possibili modifiche alla view sull'economia della Bce e quindi alle decisioni di politica ...

Borsa : Europa apre in calo - Parigi -0 - 32% : MILANO, 17 GEN - Le Borse europee aprono in calo. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,22%. In terreno negativo Francoforte (-0,34%), Parigi (-0,32%) e Londra (-0,11%).

Borsa : Europa in rialzo - Milano +0 - 40% : Milano, 16 GEN - Le Borse europee, con l'ennesimo record di Wall Street, confermano l'intonazione positiva della prima parte di seduta. L'indice d'area Stoxx 600 sale di oltre un quarto di punto con i ...

Borsa : Milano maglia rosa in Europa : Milano, 15 GEN - Piazza Affari sale dello 0,55% ed è maglia rosa in un'Europa che, per il resto, è piuttosto debole. Londra e Parigi sono piatte, mentre Madrid sale dello 0,2%. In calo Francoforte, ...

Borsa : Europa fiacca - Milano +0 - 38% : Milano, 15 GEN - Prosegue in calo la seduta delle principali borse europee nel giorno in cui Wall Street è chiusa per festeggiare Martin Luther King. Pesa l'ulteriore passo avanti dell'euro sul ...

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 1% : Milano, 15 GEN - Borse europee negative in avvio di settimana, frenate dall'ulteriore passo avanti dell'euro sul dollaro, con il cambio che ha superato quota 1,22 biglietti verdi per unità della ...

Borsa Milano bene con Europa - svetta Cnh : Milano, 12 GEN - Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,53%, in testa alle principali Borse europee, una seduta segnata dall'avanzata dell'euro, spinto dall'intesa sul governo tedesco e dallo ...

Borsa : Europa positiva - euro top da tre anni a 1 - 21 - a Milano corre Fca : ...6%), dopo l'annuncio del contratto di investment advisory agreement con Zeus Capital Alternative per il nuovo fondo per il nuovo fondo 'AZ Franchising Fund', interamente dedicato al mondo delle reti ...

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa Europa chiude cauta - Londra +0 - 19% : MILANO, 11 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente contrastati: Londra ha concluso in rialzo dello 0,19%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,59% finale e Parigi lo 0,29%.