: Bonus Investimenti al Sud: risultati sopra le aspettative! - SENNAR82 : Bonus Investimenti al Sud: risultati sopra le aspettative! - boccuzzibeppe : RT @infocamere: Via @sole24ore #BONUS #Sud investimenti a 4miliardi @CFotina @MinDeVincenti @osseGov @FondazioneStudi @24notizieItalia @ANP… - pepo1913 : RT @RaiStudio24: #RaiStudio24 @NFratoianni Questi governi hanno fondato politica economica sui #BONUS . Occorre una politica massiccia di… - cislcatania : RT @infocamere: Via @sole24ore #BONUS #Sud investimenti a 4miliardi @CFotina @MinDeVincenti @osseGov @FondazioneStudi @24notizieItalia @ANP… - giuseppeguido78 : Troppi gli edifici pubblici, le scuole, che a causa del forte vento stanno subendo danni. Edifici senza più tetti a… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) 4 miliardi di euro in beni strumentali. Questa è la cifra, davvero notevole, degliprivati effettuati da quando è entrato in vigore il “Decreto Mezzogiorno” o “al Sud”. I vantaggi fiscali derivanti dalla misura hanno spinto quindi le imprese ad investire in beni strumentali pur di ottenere un credito d’imposta che, dopo l’aumento delle aliquote di agevolazione del 2017, risulta essere di entità importante. Visti i tempi in cui si parla di crisi sentire parlare diè sempre una vittoria! Cos’è ilal Sud? IlMeridione è una misura, introdotta nel 2016, che prevede un credito di imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali per i propri stabilimenti produttivi a patto che gli stessi siano ubicati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il provvedimento, ...