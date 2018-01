: RT @FQLive: #ULTIMORA MORTO MICHELE GESUALDI: FECE APPELLO PER LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO - Marinamas : RT @FQLive: #ULTIMORA MORTO MICHELE GESUALDI: FECE APPELLO PER LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO - CorryLoddo : RT @FQLive: #ULTIMORA MORTO MICHELE GESUALDI: FECE APPELLO PER LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO - TutteLeNotizie : Biotestamento, morto Michele Gesualdi: fece appello per la legge - ClaudianoVe : RT @FQLive: #ULTIMORA MORTO MICHELE GESUALDI: FECE APPELLO PER LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO - RealTimeNews__ : RT @FQLive: #ULTIMORA MORTO MICHELE GESUALDI: FECE APPELLO PER LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO -

Si è spento l'ex presidente della Provincia di Firenze,, allievo di don Milani, da tempo malato di Sla. Nei mesi scorsi si era impegnato nella campagna a favore del testamento biologico. "Come ultimo gesto ha lasciato al Paese un grande contributo di civiltà sul fine vita con la sua testimonianza personale. A lui va la gratitudine mia e della comunità per ciò che ha fatto per #Firenze e per le istituzioni", il tweet del sindaco Nardella. Cordoglio e affettuoso ricordo di Matteo Renzi.(Di giovedì 18 gennaio 2018)