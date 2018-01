: Bianco, il nuovo disco a metà strada tra Niccolò Fabi e Led Zeppelin - silviabest77 : Bianco, il nuovo disco a metà strada tra Niccolò Fabi e Led Zeppelin - Cascavel47 : Bianco, il nuovo disco a metà strada tra Niccolò Fabi e Led Zeppelin - EndCent : Bianco, guarda il nuovo video “30 40 50” - EssenzaEventi : Se non utilizzerete il nuovo colore dell'anno 2018 UltraViolet Pantone il bianco è sempre un must! - giocoxgioco : Guarda cosa ho trovato! reggiseno allattamento Lisca fortuna bianco EU 75D nuovo inserti pizzo -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Dopo aver trascorso la scorsa estate in tour con, il cantautore torinese Albertopubblica il suo quarto– Quattro, titolo dal sapore lediano – in uscita domani 19 gennaio, seguendo esclusivamente gusti personali e istinto. “Lavorare a stretto contatto conè stato come fare un master in scrittura delle canzoni e sul mestiere di musicista. Ogni giorno mi ha fatto apprezzare ancora di più la nostra professione, dandomi quella giusta leggerezza nello scrivere, che è diversa da chi è impegnato a creare hit per fare questo lavoro”. Composto da 11 brani, Quattro è un album che si allontana dalla forma-canzone tradizionale (su tutti spiccano Tutti gli uomini e Ultimo chilometro), musicalmente si lascia andare a divagazioni e improvvisazioni, come in Padre e In un attimo, e rappresenta l’apice finora raggiunto da un artista di talento che ha ...