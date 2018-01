Beta disponibile per Metal Gear Survive | sempre connessi per giocare e avrà

L'open Beta di Metal Gear Survive è ufficialmente disponibile : Konami ha lanciato in Europa la beta di Metal Gear Survive per PlayStation 4 e Xbox One. A partire da oggi e fino al 21 gennaio 2018 i fan potranno provare le nuove caratteristiche della modalità co-op che include nuove missioni ed eventi live. La beta include due mappe con tre missioni per la modalità co-op. I partecipanti alla beta potranno ottenere questi oggetti bonus in-game da utilizzare nel gioco finale: Ecco la trama e un trailer ...

Attesa finita - l’open Beta di Dragon Ball FighterZ è disponibile per tutti da oggi 14 gennaio : L'Attesa è finalmente finita per tutti i giocatori che attendevano l'open beta di Dragon Ball FighterZ: dopo il pre load, disponibile da un paio di giorni, e l'Early Access avvenuto già nella giornata di ieri (sabato 13 gennaio), la versione di prova a tempo limitato è ora disponibile per tutti i giocatori su Playstation 4 e Xbox One. Chi aveva effettuato il pre order del nuovo picchiaduro di Arc System Works, prodotto da Bandai Namco e ...

Disponibile la open Beta di Dissidia Final Fantasy NT : Square Enix Ltd. oggi invita i nuovi fan e gli sfidanti a provare i combattimenti strategici di Dissidia Final Fantasy NT nell'open beta, ora Disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4. L'open beta include sia battaglie online che offline, scenari presi dalla serie di Final Fantasy, feroci evocazioni da chiamare in battaglia, delle opzioni di personalizzazione dei personaggi e molto altro ancora. Sarà possibile accedere all'open beta ...

Dragon Ball FighterZ : disponibile il download del client per la versione Beta in accesso anticipato su PS4 e Xbox One : Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà verso la fine di questo mese, ma prima dell'uscita del gioco è prevista una fase open beta, con disponibili ben 11 lottatori, su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 al 16 gennaio, tuttavia chi ha prenotato il gioco potrà accedere alla beta con un giorno di anticipo, cioè domani 13 gennaio.Grazie alla segnalazione di VG247.com, arrivano buone ...

Xposed Framework per Android 8.0 e 8.1 Oreo è disponibile ora in Beta : Sono stati necessari mesi e mesi di duro lavoro, ma alla fine sono i risultati che contano e finalmente Xposed Framework per Android 8.0/8.1 Oreo è disponibile in beta. L'articolo Xposed Framework per Android 8.0 e 8.1 Oreo è disponibile ora in beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HQ Trivia - il quiz con montepremi in denaro è disponibile in Beta : HQ Trivia è un live quiz con risposte multiple al quale è possibile partecipare tutti i giorni alle 21:00 e nei weekend alle 15:00 EST. L'articolo HQ Trivia, il quiz con montepremi in denaro è disponibile in beta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS (download) : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS basata su Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: ecco i link per il download. L'articolo Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: disponibile la prima Open Beta di OxygenOS (download) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy Note 8 : disponibile una nuova Beta leaked di Android 8.0 Oreo : In Rete è emersa una nuova beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme le sue novità L'articolo Samsung Galaxy Note 8: disponibile una nuova beta leaked di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone PH-1 : disponibile la seconda Beta di Android 8.0 Oreo : Arriva la seconda beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per l'Essential Phone PH-1. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Essential Phone PH-1: disponibile la seconda beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.0 Oreo Beta disponibile per Nokia 5 e in arrivo su Nokia 6 : HMD Global ha dato il via al programma beta per l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Nokia 5. Poi toccherà al Nokia 6 L'articolo Android 8.0 Oreo beta disponibile per Nokia 5 e in arrivo su Nokia 6 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Una Beta di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è disponibile online : Sembra che Samsung stia conducendo dei test con Android 8.0 Oreo sulla versione americana di Samsung Galaxy Note 8, con chipset Qualcomm L'articolo Una beta di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è disponibile online è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.