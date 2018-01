Berlusconi | ' Se io a palazzo Chigi | Salvini al ministero dell' Interno'

Silvio Berlusconi : 'Con l'ok della Corte di Strasburgo vado a Palazzo Chigi. E Salvini sarà ministro dell'Interno' : 'Se arrivasse la sentenza da Strasburgo non potrei tirarmi indietro . Ma è poco probabile'. Silvio Berlusconi , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira , su La7, rilancia la sua candidatura a ...

Berlusconi : 'Se arrivasse sentenza Strasburgo io a Palazzo Chigi. E Salvini agli Interni' : 'Mi sono sempre stancato della politica che non mi piace e non mi è mai piaciuta ma ho sempre sentito in me il dovere di essere in campo perché il nostro Paese nel 94 non finisse nella mani dei ...

Berlusconi : se arrivasse sentenza Strasburgo io a palazzo Chigi : Roma, 18 gen. (askanews) 'Sì, credo che avrei il dovere di andare a palazzo Chigi, se arrivasse da Strasburgo la sentenza non potrei tirarmi indietro'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a L'Aria che tira, ...

Elezioni - Berlusconi : “Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell’Interno” : “Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a Palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo“. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7. “Se io andassi a Palazzo Chigi – ha aggiunto – penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero ...

Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra punta al 45%. Il mio super-candidato a Palazzo Chigi' : Si è fatto il nome del governatore della Bce Mario Draghi , anche per il ministero dell'Economia: 'Magari, ma purtroppo non mi risulta che il governatore sia interessato a ruoli di governo in Italia'.

La carta coperta di Berlusconi - per Palazzo Chigi spunta Frattini : Dopo l'ipotesi di Tajani filtra anche il nome dell'ex ministro Senza alcun merito, ma profittando degli errori altrui, il centrodestra è lievitato nei sondaggi a tal punto che una vittoria appare non ...

Berlusconi - la voce dal palazzo sulla sentenza finale. Il segnale della svolta : 'Loro vogliono che vinca lui' : Quando c' è di mezzo Berlusconi è sempre uno show. E nemmeno la serissima udienza unica alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sul ricorso presentato a settembre 2013 dallo stesso ...

Matteo Renzi : “Non ho l’ansia di tornare a Palazzo Chigi. Berlusconi? Ho tutto l’interesse che sia della partita” : Non ha l’ansia di tornare a Palazzo Chigi e la corsa vorrebbe giocarsela anche con Silvio Berlusconi. Il confronto con Luigi Di Maio è sfumato (“è il nulla come direbbe Gnocchi”) ma Matteo Renzi va a DiMartedì e risponde – con diverse difficoltà – agli attacchi di questi giorni, rincarati dal flop del candidato di centrosinistra alle Regionali in Sicilia che hanno scatenato anche diversi pezzi di Pd. Tanto che a un ...

Renzi va in tv e risponde agli attacchi : “Non ho l’ansia di tornare a Palazzo Chigi. Berlusconi? Spero che sia candidabile” : Non ha l’ansia di tornare a Palazzo Chigi e la corsa vorrebbe giocarsela anche con Silvio Berlusconi. Il confronto con Luigi Di Maio è sfumato (“è il nulla come direbbe Gnocchi”) ma Matteo Renzi va a DiMartedì e risponde – con diverse difficoltà – agli attacchi di questi giorni, rincarati dal flop del candidato di centrosinistra alle Regionali in Sicilia che hanno scatenato anche diversi pezzi di Pd. “Lì dove ...