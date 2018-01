Berlusconi | Salvini lo vedo al Viminale Premier? Asso nella manica

Berlusconi : "Salvini? Lo vedo bene ministro degli Interni" : ''Voglio salvare l'Italia'' dai grillini e ''cambiarla e riorganizzarla'' . ''Non mi piace la politica'', ma come nel '94 ''sono sceso in campo'' contro il 'pericolo comunista', ora ''ho il dovere" di esserci per evitare che il ''Paese finisca nelle mani di una setta pericolosa'', il Movimento ...

Giorgia Meloni da Vespa - orgoglio destra : 'L'ho salvata. Salvini e Berlusconi - io non sono...' : 'Il 4 marzo o vince il centrodestra o l'Italia sprofonda nel caos e spero che gli italiani ci diano una mano ad avere la maggioranza'. Giorgia Meloni , intervistata da Bruno Vespa a Porta a porta , ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'L'avevo detto che Fontana...'. E Salvini risponde così : Berlusconi 'non ha mai detto' che Fontana è inadeguato, 'questi sono retroscena che scrivono i giornali'. così ai microfoni di Radio Anch'io , il segretario della Lega , Matteo Salvini .

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Berlusconi : M5s peggio di una setta. Salvini però apre e li invita in piazza : Il leader di FI rilancia su flat tax e pensione da 1000 euro alle mamme. In italia troppi migranti che delinquono dice, ma le parole più dure sono per i Cinquestelle: ' peggio dei post comunisti'. ...

Migranti - Berlusconi oltre Salvini : “In Italia criminalità di 476mila immigrati che per mangiare devono delinquere” : Silvio Berlusconi va oltre Matteo Salvini e la Lega. Consapevole che la campagna elettorale si giocherà in gran parte sul tema dell’immigrazione, intervistato a Domenica Live il leader di Forza Italia compie un’operazione che neanche il leader della Lega aveva mai tentato prima: ascrive alla categoria dei “criminali” tutti i Migranti giunti negli ultimi anni nel nostro Paese. A innescare il Cavaliere, nonché suo editore, ...

Dopo Berlusconi e Salvini - anche Giorgia Meloni mette il nome nel simbolo : Il nome di Giorgia Meloni, a sormontare la scritta Fratelli d'Italia e la Fiamma tricolore. È stato svelato, all'assemblea nazionale in corso a Bologna, il simbolo elettorale che vede presente il nome ...

DIETRO LE QUINTE/ La vera intesa Berlusconi-Maroni per tagliare fuori Salvini : Maroni ha annunciato che non si ricandiderà in Lombardia. L'ex ministro gode della stima di Berlusconi, che potrebbe avere in mente qualcosa per lui.

Riforma pensioni 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? Video : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Gia', continua ad essere la Riforma #pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero [Video] non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo #Salvini, infatti, anche Silvio #Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. ...

