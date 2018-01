Berlusconi | Salvini e Meloni firmano il programma

Berlusconi pensa a Salvini come ministro dell'Interno - Martina : c'è da aver paura : ' Salvini al ministero dell'Interno ? Avrei paura a pensa re che la sicurezza dell'Italia venga data in mano a chi fa solo della pericolosa propaganda. In quel ruolo in particolare serve gente seria e ...

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...