Berlusconi | Salvini e Meloni firmano il programma centrodestra

Berlusconi: "Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell'Interno"

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...

Elezioni. Berlusconi : non andare a votare sarebbe un suicidio. Salvini? Lo vedo bene al Viminale : "La nostra proposta principale - spiega l'ex Cavaliere - è la grande riforma fiscale con l'introduzione di quella flat tax che io e Antonio Martino volevamo introdurre già nel 1994. Io partirei dal 23% che è l'aliquota più bassa attuale, con un percorso di discesa che dipenderà dagli sviluppi dell'economia e dalle nostre riforme"

Berlusconi : su legge Fornero manca ancora accordo con Salvini : Roma, 18 gen. (askanews) La legge Fornero 'è l'unico punto del programma su cui abbiamo da discutere: Salvini insiste per l'azzeramento della legge Fornero, noi insistiamo che si scriva azzeramento ...

