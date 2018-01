Bergamo | parte un colpo di pistola | ex guardia giurata uccide la fidanzata di 21 anni

: Giallo a Villa d'Almè, parte un colpo dalla pistola del compagno ... - Il Giorno - MISTERO_MISTERI : Giallo a Villa d'Almè, parte un colpo dalla pistola del compagno ... - Il Giorno - MISTERO_MISTERI : Giallo a Villa d'Almè, parte un colpo dalla pistola del compagno ... - Il Giorno - mele180 : Bergamo: parte colpo di pistola, guardia giurata uccide fidanzata - ilmessaggeroit : #bergamo, parte un colpo di pistola: guardia giurata uccide fidanzata -

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Una giovane donna è morta questa sera, uccisa da undiche sarebbe stato sparato accidentalmente dal fidanzato, una ex. L'episodio nella casa di quest'ultimo, in via dei ...