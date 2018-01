Benji e Fede a 90 Special omaggiano i mitici Lunapop in 50 Special e ricordano Tira e

Benji e Fede a 90 Special su Italia Uno : scoppia la polemica : 90 Special su Italia 1: l’invito a Benji e Fede ha fatto storcere il naso a qualcuno La presenza di Benji e Fede a 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino, ha diviso in due il pubblico. Da un lato c’è chi non vedeva l’ora di ammirare di nuovo in tv Benjamin Mascolo e […] L'articolo Benji e Fede a 90 Special su Italia Uno: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Anche Jovanotti e Benji e Fede tra gli ospiti di 90 Special, in prima serata su Italia1. Il nuovo show di Nicola Savino debutta a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno e si presenta come uno spettacolo imperdibile nel quale si ripercorreranno tutti i momenti più emozionanti di un decennio che ha fatto la storia della musica, del cinema e della televisione. Il racconto si svolgerà tra passato e presente con il chiaro intento di far ...

Benji & Fede hanno cantato per i bambini del Policlinico di Modena : Qualche giorno fa Benji & Fede hanno compiuto uno splendido gesto, che dimostra il loro grande cuore. via GIPHY I due ragazzi hanno incontrato i piccoli pazienti ricoverati al Policlinico di Modena e hanno cantato e suonato per loro “Buona fortuna”, il loro ultimo singolo che anticipa di qualche tempo il nuovo album di inediti. Non ci sono parole per descrivere la bellezza e dolcezza di questo incontro, bastano le immagini e i ...

'90 special, la prima puntata andrà in onda in diretta mercoledì 17 gennaio su Italia 1. Ecco il cast fisso e gli ospiti. '90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, i […]

Benji e Fede in Perfect di Ed Sheeran per RTL Live Session : video e prossimi appuntamenti : Benji e Fede in Perfect di Ed Sheeran: è il primo video della RTL 102.5 Live Session realizzata con il duo modenese. Benji e Fede hanno appena rilasciato il nuovo singolo, Buona Fortuna, che anticipa il terzo disco di inediti, di prossima pubblicazione. L'album segue l'esordio con 20:05 e il secondo progetto discografico dal titolo 0+ (Zero Positivo) e verrà rilasciato nei prossimi mesi. Nell'attesa, i due presenteranno il singolo sulle ...

Spazio alla musica Live anche in radiovisione con alcune pillole di RTL 102.5 Live Session sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it.

Ieri sera su Canale 5 il grande concerto di Capodanno in diretta dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Numerosi gli ospiti e le esibizioni a Capodanno in Musica, che si sono esibiti sul palco del palazzetto nella serata condotta da Federica Panicucci. Benji e Fede a Capodanno in Musica ospiti del concertone di fine anno si sono esibiti insieme ad Annalisa in Tutto per una ragione, il successo estivo che ci ha accompagnato nel ...

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Riki - Gabbani - Benji & Fede ed Ermal Meta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 21:19:00 GMT)

Benji & FEDE/ "Buona fortuna" al papà scomparso (Capodanno in Musica) : BENJI & FEDE: "Buona fortuna" al papà scomparso. Il duo sarà protagonista sul palco di Capodanno in Musica su Canale 5 la notte del 31 dicembre, con un nuovo album in vista(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:32:00 GMT)

E Bonucci recita per Benji e Fede : C’è Leonardo Bonucci nel nuovo videoclip di Benji & Fede, intitolato Buona Fortuna. Il difensore del Milan ha voluto prestare il suo volto nel nuovo singolo del duo modenese, dedicato al problema del bullismo giovanile. «Il videoclip parla di una realtà che vivono ogni giorno migliaia di giovani. Spesso è difficile ritagliarsi uno spazio in questo mondo. Lo sport e la musica aiutano a trovare la propria strada, insegnandoci a camminare da ...

Benji Fede : nel toccante video di "Buona fortuna" c'è anche un ospite molto speciale : Spesso è difficile ritagliarsi uno spazio in questo mondo.. lo sport e la musica aiutano a trovare la propria strada, insegnandoci a camminare da soli anche quando pensiamo di non esserne all'altezza.