Benevento | Lucioni shock | “Svegliatevi nelle casse di mogano”

Benevento - frasi shock di Lucioni su Instagram. Poi le scuse 'Profilo gestito da terzi' : ROMA - Prima la bufera, poi le scuse. Un post inquietante su Instagram aveva messo nei guai Fabio Lucioni, capitano del Benevento, squalificato per un anno per doping nella giornata di martedì. Il ...

Lucioni e lo sfogo shock su Instagram : il capitano del Benevento fa chiarezza [FOTO] : Nella giornata di ieri Fabio Lucioni ha ricevuto una doccia gelata con il Tribunale Nazionale Antidoping che gli ha confermato la squalifica di un anno per essere risultato positivo ad un controllo antidoping dopo la sfida con il Torino. Il capitano del Benevento ha annunciato che farà ricorso. Intanto nella serata di ieri è apparso un Instagram Stories con uno sfogo shock da parte del giocatore: “Con la speranza che domani mattina vi ...

Tegola Benevento - Lucioni squalificato per un anno : Tegola sul Benevento, arriva un anno di squalifica per il capitano Fabio Lucioni. Quattro anni, invece, per il medico sociale del club campano. La pronuncia del del tribunale nazionale antidoping non ha fatto sconti a nessuno.La sentenza è arrivata nel pomeriggio di ieri. Se non è stato un fulmine a ciel sereno, poco c’è mancato. Il difensore del Benevento, infatti, aveva sottolineato la sua estraneità ai fatti e, contestualmente, il ...

Squalifica Lucioni - sfogo shock del capitano del Benevento : “Vi auguro di svegliarvi congelati…” [FOTO] : Squalifica Lucioni – Fulmine a ciel sereno per il Benevento che dovrà fare a meno del suo capitano Fabio Lucioni in questi mesi decisivi per cercare di raggiungere la salvezza. Il difensore infatti è stato condannato dal Tribunale Nazionale Antidoping ad un anno di Squalifica per essere risultato positivo ad un controllo antidoping dopo la gara con il Torino. Nella tarda serata di ieri, Lucioni si è voluto sfogare con un post shock sulle ...

Calciomercato Benevento - ‘grana’ Lucioni : si pensa al sostituto - idea Bonifazi : Calciomercato Benevento – Come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la sentenza del Tribunala Nazionale Antidoping che ha confermato le richieste della Procura comminando al capitano del Benevento, Fabio Lucioni, un anno di squalifica. Il giocatore ha già annunciato che farà ricorso, mentre il patron del club campano, Vigorito, ha annunciato che si cercherà di reperire un sostituto dal mercato. Secondo quanto ...

Benevento. Lucioni squalificato : “Dovrò aspettare parecchio e farmi forza” : Questa proprio non ci voleva per il Benevento, ora che i campani stavano iniziando a macinare punti verso la salvezza. Il capitano Fabio Lucioni è stato squalificato per un anno dopo essere risultato positivo al Clostebol nel controllo post gara contro…Continua a leggere →

Benevento - Lucioni : 'La squalifica un fulmine a ciel sereno - ma farò ricorso' : 'In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno'. Ai microfoni di Sky Sport 24 , il capitano del Benevento Fabio Lucioni ha parlato della squalifica di un anno comminatagli dal TNA: 'Non mi sarei mai aspettato che dopo l'ammissione di colpe da parte del dottore, mi ...

Benevento, Lucioni: "Non me lo aspettavo, l'intento era dire la verità"

Lucioni – "In questo momento è come se fosse caduto un filmine a ciel sereno. Non avrei mai pensato che dopo l'assunzione delle colpe da parte del medico mi venisse dato un anno di squalifica. Perché non siamo andati ...

Benevento - stangata Lucioni : un anno di squalifica. Pronto il ricorso : 21.15 PARLA Lucioni - 'In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno'. Ai microfoni di Sky Sport 24 , il capitano del Benevento Fabio Lucioni ha parlato della squalifica di un anno comminatagli dal TNA: 'Non mi sarei mai aspettato che dopo l'ammissione di colpe da parte del dottore, mi ...

Benevento - Lucioni commenta la squalifica : “come un fulmine a ciel sereno - ecco cosa farò ora” : Il capitano del Benevento, Fabio Lucioni, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ dopo la squalifica comminatagli dal TNA: “In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno. Non mi sarei mai aspettato che dopo l’ammissione di colpe da parte del dottore, mi venisse dato un anno di squalifica. Non siamo andati con l’idea di prenderci gioco della commissione giudicante, ma con l’intento di ...

Benevento - stangato Lucioni : un anno di squalifica : È durata poco, lo spazio di otto partite, la prima stagione di Serie A di Fabio Lucioni. Il capitano del Benevento è stato infatti squalificato per un anno dal Tribunale nazionale antidoping dopo la ...

Benevento, un anno di squalifica per doping a Lucioni

Lucioni – Un anno di squalifica al difensore e capitano del Benevento Fabio Lucioni, 4 per il medico sociale Walter Giorgione. E' quanto ha disposto il Tribunale Nazionale Antidoping. Il TNA, tornando al capo di imputazione iniziale, ha confermato la richiesta ...