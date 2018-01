Barcellona | Piqué rinnova fino al 2022 | clausola da 500 milioni di euro

Piqué attacca Neymar : 'Ha danneggiato il Barcellona - vuole vincere il Pallone d'Oro' : Barcellona (SPAGNA) Il trasferimento di Neymar al Psg 'è stato un danno per il Barcellona': parola di Gerard Piquè che in una intervista all'inglese 'The Telegraph' parla della cessione del ...

