: RT @HuffPostItalia: Barack Obama sorprende con un gesto romantico la moglie Michelle il giorno del suo compleanno - 12345678910fd : RT @HuffPostItalia: Barack Obama sorprende con un gesto romantico la moglie Michelle il giorno del suo compleanno - HuffPostItalia : Barack Obama sorprende con un gesto romantico la moglie Michelle il giorno del suo compleanno - m1981425 : Ovviamente la terza bambina di colore sarà adottata solo da me e Barack Obama e glielo dico da 7 anni.quando non si sa. - filmring : Barack Obama alla moglie Michelle: «Sei sempre la mia migliore amica» - carlogubi : "Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce. Manuale a fumetti per capire gli Stati Uniti". Raccolta degli editoriali a fume… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il 17 gennaio, ex first lady della Casa Bianca, ha compiuto 54 anni eha pensato dire la sua dolce metà facendole una sorpresa speciale.Come si evince dal post pubblicato dasulla sua pagina Instagram, il romanticismo è sicuramente una delle tante qualità di, che ha volutore lafacendole recapitare in ufficio un bellissimo mazzo di fiori accompagnato da unbigliettino di auguri.Thank you @for the beautiful flowers waiting for me in the office this morning. You're my best friend, biggest fan, and getting notes and flowers from you will never get old. And to the many people from around the country who sent cards and posted on social media, you have no idea how much we love hearing from you. I know birthdays can sometimes be bittersweet (54!), but your messages of hope, generosity, ...