Banche italiane | UE | positivo ritmo riduzione NPL

S&P Positiva sulle Banche italiane : In un report pubblicato nella serata di martedì scorso, dal titolo "Italian banks will continue to heal in 2018" l'agenzia di rating Standard & Poor's ha evidenziato come le banche italiane dimostrino uno "stato di salute migliore" rispetto agli ultimi anni e prospettive moderatamente positive per il 2018. Sul versante delle criticità permane elevato lo stock di NPL, che costituisca ancora l'ostacolo più rilevante sul percorso verso livelli ...

Dombrovskis : in Banche italiane Npl giù di un quarto in 12 mesi : Bruxelles, 18 gen. (askanews) L'Italia ha fatto 'progressi significativi' nell'affrontare il problema dei crediti deteriorati Npl ('non performing loans', ndr), 'riducendo l'esposizione delle banche ...

Il capo della Vigilanza Danièle Nouy tiene il punto sulle Banche italiane : nessuna apertura sugli Npl : Danièle Nouy resta sulle sue posizioni "rigide" sul tema dei crediti deteriorati e l'incontro con la numero uno della Vigilanza della Bce in Banca d'Italia non ha deluso nessuno anche perché le aspettative dei banchieri italiani, sull'esito del summit, erano basse.La Banca d'Italia ha definito l'incontro "costruttivo e utile" ma dalle testimonianze raccolte non si ricavano aperture che facciano sperare in un approccio più ...

Visco all'attacco : 'Non ho mai detto che andava tutto bene nelle Banche italiane' : Non ci sta il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a passare per capro espiatorio della crisi delle banche italiane. E soprattutto per la procedura di risoluzione delle quattro finite in ...

SPY FINANZA/ Il rischio 'cavallo di Troia' per le Banche italiane : Quanto sta avvenendo intorno alle banche italiane, dal caos della commissione d'inchiesta all'addendum sugli Npl, fa sorgere un sospetto.

La Fed non turba i mercati - le elezioni italiane scuotono Btp e Banche : Il secondario italiano ha guidato il ribasso dei titoli di Stato europei, in attesa degli esiti delle riunioni di politica monetaria delle banche centrali e delle aste spagnole di stamane. Il ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il report di Dbrs sulle Banche italiane (oggi - 14 dicembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto i 3,8 euro ad azione. Il report di Dbrs sulle banche italiane.

Etruria - inchiesta sulla vendita che affossò le Banche italiane : Fascicolo a Roma sulla cessione dei crediti a ridosso della risoluzione C'è anche un fascicolo sulla cessione delle sofferenze effettuata dai commissari di Banca Etruria a ridosso della risoluzione ...

FINANZA E POLITICA/ Quelle Banche italiane fra rese dei conti elettorali e Fintech : La commissione d'inchiesta sui crack bancari s'impantana nei veleni elettorali, mentre Bankitalia avverte: la FINANZA tecnologica sfida i profitti delle banche tradizionali. di NICOLA BERTI

ABI - Banche italiane in Vietnam con Istituzioni e imprese : (Teleborsa) - Entra nel vivo la missione delle aziende italiane in Vietnam. Domani la delegazione bancaria italiana incontrerà la Banca Centrale Vietnamita e le principali banche locali, guidate dalla ...

La svolta di Draghi sugli npl Sofferenze - piattaforma unica Ue Banche italiane : chi ride - chi piange : Riuscire a standardizzare e rendere più trasparenti le transazioni sugli Npl delle Banche dell’eurozona dovrebbe consentire un calo dei costi e un aumento dei volumi: per questo la Bce propone di creare una piattaforma unica promossa dalle stesse Banche o da terze parti (i “service”). La proposta può aiutare gli istituti italiani a procedere allo smaltimento graduale dello stock di crediti deteriorati, che dal prossimo anno dovranno essere ...

Banche italiane - rating S&P - pesa clima politico. E alcune sotto attacco speculazione : Per Standard & Poor's non ci sono dubbi: a frenare il sistema bancario ovvero a renderlo poco attraente sono i troppi crediti deteriorati (Npl) e le titubanze politiche.

S P : 'Accelerazione ripresa salverà Banche italiane' : La ripresa dell'economia italiana è destinata ad accelerare il passo. Ne sono convinti di analisti di Standard & Poor's secondo i quali le condizioni economiche più favorevoli forniranno un aiuto agli sforzi delle ...