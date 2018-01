Badelj alla Roma Calciomercato news | Corvino | se parte va in giallorosso

Fiorentina - Corvino : 'Offriamo il rinnovo a Badelj - se parte va alla Roma. Non dobbiamo cedere - infatti Chiesa...' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina , Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : ' Badelj ? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo , ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...

Badelj fino alla scadenza a Firenze : Roma in pole - poi Milan e Siviglia : Milan Badelj , scrive Il Corriere dello Sport , di fatto è finito in regime di svincolo e a giugno è destinato ad andare altrove, lontano da Firenze . Stefano Pioli e Pantaleo Corvino hanno messo il centrocampista fra gli incedibili di ...

Calciomercato Roma - contatti con l’agente di Badelj : sfida alla Lazio : Calciomercato Roma – Dopo il pareggio contro il Genoa, la Roma si appresta ad affrontare la Spal venerdì pomeriggio alle 18.30, nella sfida valida per 15^ giornata di Serie A. I giallorossi dovranno tornare alla vittoria per non perdere terreno dalle prime posizioni. Nel frattempo Monchi, nonostante le dichiarazioni di rito, sta scandagliando il mercato per rinforzare la squadra di Di Francesco nel mercato di gennaio. In particolare il ds ...