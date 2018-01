Badanti e lavoratori domestici | sale lo stipendio | ecco i nuovi parametri

: ???? Emergenza demografia: in Italia c'è un esercito di 900 mila #badanti, metà non in regola. A queste si aggiungono… - ConfartVeneto : ???? Emergenza demografia: in Italia c'è un esercito di 900 mila #badanti, metà non in regola. A queste si aggiungono… - fran_vicen_ : @Fabiano27788545 @matteosalvinimi peccato che quelli fossero tutti lavoratori e lavoratrici, molte badanti. e citta… - fran_vicen_ : @paolovetriolo @matteosalvinimi peccato che quelli fossero tutti lavoratori e lavoratrici, molte badanti. e cittadi… - pierecall : Calcolo tredicesima colf, badanti e lavoratori domestici - EFFEBUTTINA : @battistabd @Sabina1956 @matteoc1951 @Zena20171 @bruno_degus vedo che dai numeri precisi, hai fatto la conta? Stiam… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) I collaboratori, siano essi colf,o baby sitter, vengono suddivisi in livelli che variano a seconda delle mansioni svolte, dell'anzianità di servizio e della qualifica di cui sono in possesso. Ad ogni livello corrisponde un diverso trattamento sia dal punto di vista normativo che da quello giuridico e soprattutto, cambia la retribuzione da erogare ai. Esiste un CCNL di riferimento a cui i datori di lavoro devono attenersi quando vanno ad assumere un dipendente e questo prevede 4 fasce di inquadramento e due indici di retribuzione minima. La novità è che per il 2018 per tutte le fasce in cui vengono inquadrati ie per ogni singolo indice diminimo è ufficializzato uno scatto in aumento. La notizia riportata da un articolo del noto quotidiano “Il Sole24Ore” viene accompagnata da una spiegazione della Fidaldo, associazione dei datori di ...