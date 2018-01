Australian Open 2018 Diretta | Federer è al 3^ turno come Fognini e Sharapova Giorgi e

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (18 gennaio). Avanti Fognini e Federer; fuori Goffin - Wawrinka e Sonego : Nella quarta giornata degli Australian Open, per il tabellone maschile è andato in scena il secondo turno della parte bassa: nottata agrodolce per i colori azzurri, con Fabio Fognini che batte in quattro set il russo Evgeny Donskoy e Lorenzo Sonego che perde in tre set dal transalpino Richard Gasquet. Al terzo turno Fognini affronterà un altro transalpino, Julien Benneteau, che elimina a sorpresa il il belga David Goffin in quattro set. ...

Australian Open 2018 – Fabio Fognini : “Mai giocato così bene a inizio anno”. Lorenzo Sonego : “Splendida avventura” : Oggi sono scesi in campo Fabio Fognini e Lorenzo Sonego per il secondo turno degli Australian Open di tennis, primo Slam della stagione di tennis. Il ligure si è qualificato al turno successivo dove incrocerà Benneteau mentre il piemontese si è arreso contro Gasquet. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Federtennis. Fabio Fognini: “Ho preso un break stupido da 40-0 nel primo game e poi ho sempre dovuto rincorrere il mio ...

Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Federer e Zverev avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs Federer, Roger (SUI) [2] 0-3 (6-4 6-4 7-6) Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...

Australian Open : Monfils ko - Djokovic passa il turno : ROMA - Novak Djokovic è tornato. Il campione serbo, ex numero uno del mondo, reduce da un lungo periodo di infortuni e guai fisici, ha vinto e convinto agli Australian Open la sua partita contro il ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Zverev avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...

Australian Open - Giorgi eliminata : cede in 3 set alla Barty : Si ferma al secondo turno il percorso di Camila Giorgi all'Open d'Australia. La marchigiana, unica azzurra ancora in gioco a Melbourne dopo l'immediata uscita di Francesca Schiavone, è stata eliminata ...

Tennis - Australian Open : Fognini al terzo turno - fuori Sonego e Giorgi. Avanti Djokovic : 59 del mondo, che ha superato a sorpresa il belga David Goffin, testa di serie numero 7, 1-6, 7-6 (7-5), 6-1, 7-6 (7-4). Fognini IN OTTIMA FORMA - 'Ad inizio anno parto sempre lento, questa volta ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (18 gennaio). Escono di scena Muguruza e Konta! Avanti Halep - Sharapova e Kerber : La quarta giornata degli Australian Open 2018 ha portato un bello scossone alla parte alta del tabellone femminile, che oggi è sceso in campo per i match di secondo turno. La notizia di giornata è senza dubbio l’eliminazione di due giocatrici eccellenti, papabili protagoniste della fase finale del torneo. Su-Wei Hsieh non sembrava poter essere un ostacolo insormontabile per Garbiñe Muguruza ed invece la spagnola ha ceduto il passo alla ...

Australian Open 2018 : Camila Giorgi crolla nel terzo set e viene eliminata dall’australiana Barty : L’Italia resta senza tenniste nel tabellone femminile degli Australian Open. Camila Giorgi viene eliminata al secondo turno dall’Australiana Ashleigh Barty in tre se con il punteggio di 5-7 6-4 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Una vittoria in rimonta, dunque, per la testa di serie numero 18, che ha giocato al meglio nei momenti più delicati dell’incontro, soprattutto nel secondo set, per poi allungare in maniera ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone femminile. Tutto facile per Halep. Eliminate Muguruka e Konta - Radwanska e Sharapova ok. Giorgi fuori al terzo : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena ore 1:00 Sharapova, Maria (RUS) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14] 2-0 (6-1, 7-6) a seguire MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) 0-2 (6-7 4-6) ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs Giorgi, Camila (ITA) 2-1 (5-7 6-4 6-1) Margaret Court Arena secondo match dalle ore 1:00 KERBER, Angelique (GER) [21] vs VEKIC, Donna ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fognini soffre ma batte Donskoy. Ok Djokovic - out Sonego : Contro il francese, 46del mondo ma vincitore in Qatar e in grande forma, Nole è partito al rallentatore, cedendo il primo parziale. Dal secondo in avanti, il vincitore di sei Australian Open ha ...