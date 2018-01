Australia | nuotatori soccorsi in mare da un drone | è la prima volta

: Australia, per la prima volta un drone salva la vita a due nuotatori - LaPresse_news : Australia, per la prima volta un drone salva la vita a due nuotatori - cjmimun : Due nuotatori australiani salvati da un drone nell'oceano.Si tratta di un dispositivo di sicurezza per persone in d… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Dueni sono stati salvati da unnell’oceano: si ritiene sia il primo caso. I due ragazzi sono stati sorpresi da onde di 3 metri mentre nuotavano al largo di Lennox Head nel Nuovo Galles del Sud, vicino al confine con il Queensland. Il dispositivo di sicurezza impiegato è predisposto per il salvataggio di persone in difficoltà in. L’intelligenza artificiale viene sviluppata utilizzando migliaia di immagini catturate da una fotocamera delcon un algoritmo in grado di identificare oggetti. L’è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia per i salvataggi in acqua, con decine di droni sperimentati sulle spiagge del paese. L'articoloinda un, è lasembra essere il primo su Meteo Web.