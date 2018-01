: Audio di Alfie's Song (Not So Typical Love Song) di @Harry_Styles nella colonna sonora di Love Simon #LoveSimon… - OptiMagazine : Audio di Alfie's Song (Not So Typical Love Song) di @Harry_Styles nella colonna sonora di Love Simon #LoveSimon… - francy1DHazza : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MaHrtinaS : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) AnchediSimon, il nuovo film di Greg Berlanti prossimamente in uscita nelle sale cinematografiche.Come il collega Liam Payne per ladi Cinquanta Sfumature di Rosso, ancheha collaborato ad un brano delladell'attesissimo film, Simon (titolo italiano di Tuo, Simon). Precisamente,diSimon ha scritto e composto una traccia dal titolo Alfie's(Not So), insieme a Jack Antonoff e Ilsey Juber. La canzone, come altri brani della, è interpretata dalla band indie-pop statunitense Bleachers.https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=ty-AFKiiTRAAll'interno della tracklist delladi, Simon, sono presenti anche i The 1975, The Jackson 5 e Troye Silvan.Dopo il debutto cinematografico come ...