Atalanta | segnatevi il nome di Musa Barrow!

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Gli osservatori lo definiscono il nuovo “George Weah”. Da sempre l’è stata capace di sfornare talenti già pronti per il calcio che conta. Dopo Caldara, Conti, Kessie, Gagliardini, Bastioni, Melegoni, Latte e non solo, il nuovo gioiellino di casa nerazzurra si chiamaBarrow. Le cifre stagionali di questo ragazzo sono impressionanti: 21 reti segnate in 16 presenze con la primavera e ne sanno qualcosa Roma e Juventus. Ai giallorossi, infatti, il classe 1998 ha rifilato un poker nella vittoria per 7-1 dei bergamaschi, mentre ai bianconeri ha segnato una delle sei doppiette siglate in stagione. Questi numeri hanno attirato l’attenzione dei grandi club italiani ed anche europei. Convince anche Gasperini che se lo porta in prima squadra. Il tecnico dell’segue Barrow già dall’anno scorso e quest’anno ha deciso affacciarlo in ...