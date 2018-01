: Aste e minacce: il pm chiede il processo per Sannitu, Casu e Tamponi - Cronaca - sardanews : Aste e minacce: il pm chiede il processo per Sannitu, Casu e Tamponi - Cronaca - lanuovasardegna : Aste e minacce: il pm chiede il processo per Sannitu, Casu e Tamponi - Cronaca - la Nuova Sardegna… -

Leggi la notizia su sardanews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) SASSARI. Richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare fissata per fine marzo. In quell'occasione il giudice deciderà se mandare o meno aBastianino, 62 anni, ex assessore ...