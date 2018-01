: “Non c’è un giorno della memoria di serie B” Assenza chiede celebrazioni regionali per le Foibe (10 febbraio) -… - GiornaleLORA : “Non c’è un giorno della memoria di serie B” Assenza chiede celebrazioni regionali per le Foibe (10 febbraio) -… - Giorgio_Assenza : PALERMO - L´ON. GIORGIO ASSENZA CHIEDE AL GOVERNATORE MUSUMECI CELEBRAZIONI REGIONALI PER LE FOIBE. - Giorgio_Assenza : PALERMO - L´ON. GIORGIO ASSENZA CHIEDE AL GOVERNATORE MUSUMECI CELEBRAZIONI REGIONALI PER LE FOIBE. - ScrivoArte : RT @SerenaCasag: @ScrivoArte @VMsceneggiatori @i_pittore @alberto080461 @anis_epis @Dreaming_81 @aquarius5252711 @chiara_melinci @stellador… - sonlello : RT @SerenaCasag: @sonlello @CasaLettori La mia pelle, gelata, della sua assenza, attende di potersi riscaldare dal tuo calore. La mia pell… -

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Non esistono giornate della memoria di serie B, per questo occorre che anche in occasione delle, la Regione organizzi