Arsenal | Wenger | Sanchez? Può partire nelle prossime 24 ore

Arsenal - Wenger svela tutto sul mercato : dalla situazione Sanchez ad Aubameyang : Il manager dell’Arsenal, Arsene Wenger, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Crystal Palace toccando soprattutto temi riguardanti il mercato fornendo importanti indicazioni: “Sanchez allo United? Può succedere, ma anche no. Le prossime 24 ore saranno decisive, può succedere di tutto in qualsiasi momento, questo è il calciomercato, nulla è certo. Il problema in estate con Sanchez era lo stesso di oggi, ...

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Sanchez? La sua situazione non definita e per questo l’ho lasciato a casa” : Sanchez è ad un passo dall’addio dai Gunners. Wenger spiega i motivi della sua mancata convocazione per la trasferta di Bournemouth. Arséne Wenger, per la trasferta di oggi contro il Bouremouth ha deciso di non convocare Alexis Sanchez. I motivi, secondo quanto riporta Sky Sport, è che l’attaccante cileno sia vicino ad un trasferimento al Manchester United, che negli ultimi giorni avrebbe superato la concorrenza del City di ...

Premier League - prima vittoria nella storia per il Bournemouth contro l'Arsenal : Wenger k.o. 2-1 : Bournemouth-ARSENAL 2-1 52' Bellerin (A), 70' Wilson (B), 74' Ibe (B) LE FORMAZIONI UFFICIALI Bournemouth (3-4-2-1) : Begovic; Francis, S. Cook, Aké; Smith, Gosling, L. Cook, Daniels (63' Mousset); ...

Crack Arsenal - il disastro di Wenger è completo : ancora un crollo in Premier - la società prepara la nuova era italiana! : L’Arsenal di Arsené Wenger crolla ancora. In casa del Bournemouth arriva l’ennesima debacle di una stagione disgraziata. Anzi, a dire il vero le disgrazie della squadra londinese sono iniziate nella scorsa annata, nella quale i Gunners hanno fallito la qualificazione alla Champions League. Wenger sta distruggendo quanto di buono fatto in questi anni e le prospettive future sono a dir poco pessime. In questa stagione si rischia di ...

Arsenal - Wenger ammette : “addio Sanchez - ma Ozil…” : Se per Alexis Sanchez, conteso dai due Manchester, sembra aver ormai gettato la spugna, Arsene Wenger nutre piu’ di una speranza di trattenere Mesut Ozil. Anche il tedesco e’ in scadenza di contratto a fine stagione ma le chance di vederlo in futuro con la maglia dell’Arsenal sono piu’ alte rispetto al Nino Maravilla. “C’e’ ancora l’opportunita’ che resti – dice di lui il tecnico ...

Arsenal - scelto Ancelotti per il post-Wenger : pronto un contratto shock : In molti sperano di vederlo sulla panchina della Nazionale italiana, il futuro di Carlo Ancelotti però sembra essere nuovamente in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea, con il quale ha vinto anche il titolo. Il tecnico di Reggiolo è il candidato numero uno per la sostituzione di Arsene Wenger all’Arsenal. Il manager francese, infatti, a fine stagione, dopo 21 anni, potrebbe salutare i ‘Gunners’. La società ...