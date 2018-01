: #Apple permetterà di disabilitare la funzione che riduce le prestazioni sugli iphone - planetmobileblg : #Apple permetterà di disabilitare la funzione che riduce le prestazioni sugli iphone - kudi_ku : RT @HDblog: iOS permetterà di disattivare la funzione che rallenta gli iPhone - pasqualiandre : #iOS permetterà di disattivare la funzione che rallenta gli #iPhone - hugoumana1907 : RT @HDblog: iOS permetterà di disattivare la funzione che rallenta gli iPhone - gianlucasberna : RT @HDblog: iOS permetterà di disattivare la funzione che rallenta gli iPhone -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 18 gennaio 2018) In base ad una dichiarazione del CEO Tim Cook, dal prossimo aggiornamento softwareall’utente di vedere lo stato della batteria sul proprio. Gli ultimi mesi sono stati un incubo per. Tante class action, critiche al suo sistema operativo, accuse sullo sfruttamento di persone per l’assemblaggio degliX…ho già detto che è stato un incubo? Beh, ad oggi si sta impegnando per mettere tutto al proprio posto. Partendo dal primo punto, cioè le Class Action, tutto è partito da un’investigazione fatta da John Poole di Geekbench che, partendo dal caso iOS 10.2.16 e che poi si è allargata anche ai modelli successivi, aveva notato spegnimenti improvvisi su terminali con batterie vecchie. Per risolvere questo problema, la casa di Cupertino ha ammesso di rallentare volutamente i dispositivi per preservare l’autonomia della ...