Apple | iPhone rallentati | “Con il nuovo aggiornamento di iOS sarà l’utente a scegliere se

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? / Due nuovi dispositivi Apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? / Due nuovi dispositivi Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 Anche ...

Apple - anche in Russia querelata per rallentamento iPhone : Mosca, 16 gen. (askanews) Prima azione legale anche in Russia contro la società statunitense Apple, che ha deliberatamente rallentato i vecchi iPhone: la querela è stata presentata alla corte di Tver ...

Come capire se Apple limita la velocità del tuo iPhone : Dopo essere stata smascherata pubblicamente, Apple ha ammesso, con tanto di lettera di scuse, di aver volontariamente rallentato il funzionamento …

Apple : “Il rallentamento riguarda solo l’iPhone” : solo le prestazioni degli iPhone sono soggette ad un rallentamento programmato per l’invecchiamento della batteria. Nella bufera per l”obsolescenza programmata‘ dei propri dispositivi, Apple ha reso noto che la questione non riguarda iPad, Apple Watch o MacBook. Il rallentamento delle prestazioni, ha spiegato il colosso di Cupertino, “mira esclusivamente a prevenire inaspettati spegnimenti, in modo che l’iPhone ...

iPhone X - in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in uscita quest'anno : iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi dispositivi Apple nel 2018, foto: cnet.com iPhone X, in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in uscita ...

Apple - USA : oltre 30 le class action per gli iPhone lenti : Ad oggi negli Stati Uniti sono 32 le class action che Apple rischia di dover affrontare per aver rallentato le prestazioni degli iPhone con batterie vecchie senza informare gli utenti. Cupertino, dopo aver ammesso il rallentamento degli iPhone, si è offerta di sostituire le batterie dei vecchi dispositivi con un forte sconto (da 89 a 29 euro), ma è nell’occhio del ciclone anche fuori dai confini statunitensi: ìin Franciaì la procura di ...

