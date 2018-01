Android Auto si aggiorna sfoggiando una nuova veste grafica tondeggiante

Con l’app YouTubeAuto si guardano i video su Android Auto : YouTubeAuto è un'app che consente agli utenti di guardare i video pubblicati su YouTube attraverso i propri device Android Auto L'articolo Con l’app YouTubeAuto si guardano i video su Android Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 - domina Android Auto Wireless : le proposte di Alpine - Kenwood e JVC : Pioneer non è stata l'unica realtà a sfruttare la visibilità del CES 2018: anche JVC, Kenwood ed Alpine hanno esposto i loro prodotti più recenti

Android Auto Wireless appare al CES 2018 per merito di Pioneer e Google : Al CES 2018 Pioneer e Google hanno mostrato due prototipi svelando, al contempo, il futuro della piattaforma che passa dalla connessione Wireless e dal plenipotenziario Google Assistant

Il ricco CES 2018 di Sony - tra Android TV - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : Sony presenta al CES 2018 diversi nuovi prodotti, tra Android TV (OLED e LCD), Android Auto e soundbar dotate di funzionalità Chromecast: scopriamoli più da vicino.

JVC Kenwood lancerà due dispositivi Android Auto wireless al CES 2018 : Al CES 2018 di Las Vegas vi sarà anche JVC Kenwood, pronta a presentare due dispositivi Android Auto con connettività wireless

Quattro nuove Nissan adottano Android Auto - ma solo una è venduta in Italia : Torniamo a parlare di Android Auto, il sistema messo a punto da Google per semplificare l'utilizzo degli smartphone in Auto

Adobe Lightroom per Android si aggiorna con nuove impostazioni auto e scorciatoie : Adobe photoshop Lightroom cc si aggiorna alla versione 3.2 portando nuove impostazioni auto e scorciatoie per l'avvio di funzioni.

Android Auto non confonderà più Celsius per Fahrenheit (e viceversa) : Finalmente problema risolto per Android Auto e gli scambi random delle unità di misura della temperatura (Fahrenheit e Celsius)

Android Auto si aggiorna con alcune modifiche all'interfaccia : Con un aggiornamento dell'app Android Auto rilasciato lo scorso 28 novembre pare siano state introdotte alcune novità. Scopriamo quali

Android Auto presto sul "burbero" Jeep Wrangler e sul crossover Nissan Kicks : Android Auto si prepara a conquistare le plance di altri due modelli. C'è l'ufficialità, ma l'approdo avverrà sulle versioni 2018 di entrambi

smart diventa ancora più "smart" : arriva il supporto ad Android Auto : Il portale in cui vengono indicati tutti i veicoli compatibili con Android Auto accoglie smart fortwo, fortwo cabrio e forfour

Android 8.1 Oreo stima l'autonomia residua in maniera più intelligente : Google ha cambiato l'algoritmo che stima l'autonomia residua, basandosi sulle abitudini d'uso e non sul consumo istantaneo

Android Auto su Alfa Romeo Stelvio? Per averlo dovete acquistare… la Quadrifoglio : Il gruppo FCA continua ad espandere sempre più il supporto ad Android Auto, con cinque nuovi modelli. Ma c'è una curiosità...