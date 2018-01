Amici 17 | Luca Tommassini nuovo direttore artistico?

Amici 17 Ed.2018/ Luca Vismara in lacrime : "Nessuno vuole aiutarmi" : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Amici 17 - Luca Tommassini ammette : «Io e Maria ne stiamo parlando». X Factor è come un figlio - ma è ora di lasciarlo andare. : Luca Tommassini Luca Tommassini esce allo scoperto e, dopo essersi immortalato sui social con la felpa di Amici, ammette che la trattativa per approdare nel programma di Maria De Filippi è in corso. E X Factor? “Io e Maria ne stiamo parlando, è scaduto il mio contratto ad X Factor. Loro mi hanno richiamato, ma sono sul mercato, devo decidere cosa fare, tutto, uno, o cento” ha dichiarato il coreografo, ‘corteggiato’ da ...

Nuove prove per gli allievi di Amici di Maria De Filippi - dal confronto di Luca con Carlo Di Francesco alla nuova sfida dei Black Soul Trio (video) : Nuove prove e lezioni per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di mercoledì 17 gennaio, diversi allievi della scuola si sono cimentati in Nuove prove e hanno incontrato i professori del canto e del ballo per riprendere le lezioni. A seguito del rischio eliminazione durante la puntata di sabato pomeriggio, Alessandro dei The Jab ha incontrato Carlo Di Francesco per capire come rimediare. "Vorremmo ...

Amici 2018 Serale - anticipazioni : Maria De Filippi e Luca Tommassini in trattativa : È in arrivo una rivoluzione al Serale di Amici 2018: le anticipazioni su Luca Tommassini e le parole di Maria De Filippi annunciano grandi cambiamenti per la fase finale del talent show! Molti accoglieranno molto bene le intenzioni della padrona di casa, che potrebbe portare nel suo show un nuovo coreografo al posto di Giuliano Peparini, ovvero Tommassini. Se ne parla da più di un mese ormai e a quanto pare ciò che è nata come una provocazione, ...

Giuliano Peparini lascia Amici? Al suo posto forse Luca Tommassini : Giuliano Peparini lascerà il Serale di Amici 2018 e arriverà Luca Tommassini a sostituirlo? Le risposte arriveranno nei prossimi mesi, ma soltanto perché le trattative dovranno ancora cominciare. È decisamente presto per prendere decisioni in merito al Serale, così come è certo che Maria e la sua squadra stanno pensando alle novità da apportare alla fase finale del talent show, alcune dettate anche da nuove esigenze: già qualche mese fa ci siamo ...

Ad Arzignano i funerali di Alex e Luca. Gli Amici : "Il loro era un amore invidiabile - contagioso" : Lacrime e palloncini colorati. Così Arzignano ha salutato Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due fidanzati 21enni morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio mentre erano in vacanza a Ferrara di Monte Baldo nel veronese."Il loro era un amore invidiabile" hanno commentato gli amici di Alex e Luca fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista. "Erano innamorati e il loro amore era contagioso". Don Roberto Castegnaro non ha avuto ...

Amici 2018 ed.17 / Su Real Time la puntata speciale del 5 gennaio : Luca Valenza ospite in studio : AMICI 17, oggi 5 gennaio 2018: grande sorpresa per i fan, la scuola torna in onda su Real Time e con qualche giorno di anticipo. Ecco tutte le anticipazioni!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:16:00 GMT)

Luca Tommassini strizza l’occhio ad Amici. Maria De Filippi risponde : «Sarebbe una gran bella sfida» : Maria De Filippi Luca Tommassini provoca, Maria De Filippi risponde. No, nessuna polemica tra il direttore artistico di X Factor e la conduttrice. Anzi. Lui pubblica sui social una foto che lo ritrae con la felpa di Amici, stuzzicando Maria che si mostra particolarmente entusiasta all’idea (ma è forse più di un’idea) di avere con sé nel talent il coreografo romano. Saranno prove di intesa in vista del Serale? Andiamo con ordine. ...