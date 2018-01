American Crime Story | The Assassination of Gianni Versace al debutto su Fox Crime tra

La svolta di Darren Criss in American Crime Story : L’assassinio di Gianni Versace nei panni di Andrew Cunanan : A poche ore dall'esordio di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, possiamo sicuramente confermare che per Darren Criss è arrivata finalmente la svolta. Siamo lontani dalla dolce ugola d'oro di Glee (anche se allora aveva messo in scena un lato oscuro degno di un liceale), questa volta Darren Criss si è sporcato le mani andando a fondo di una personalità complessa come quella di Andrew Cunanan, il serial killer che ha ucciso ...

Omicidio di Gianni Versace/ American Crime Story - Ornella Vanoni ricorda l'amico in barba alle polemiche : Una posizione fuori dal coro per Ornella Vanoni che ricorda l'amico in occasione dell'arrivo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, la serie bocciata dalla famiglia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:55:00 GMT)

American Crime Story : L’assassinio di Gianni Versace è botta e risposta tra la famiglia e il cast - le parole di Penelope Cruz : Nessuna benedizione per American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, almeno non da parte della famiglia dello stilista che continua a mostrarsi ostile a questo progetto. Fino a questo momento non era molto chiara la posizione dei Versace rispetto a questo secondo capitolo di American Crime Story dedicato proprio all'omicidio di Gianni Versace ma lunedì sera, dopo la premiére della serie, tutto è cambiato. La famiglia ha preso le ...

American Crime Story Versace - la famiglia contro la serie tv : 'Non è autorizzata' : American Crime Story Versace , la famiglia contro la serie tv. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv sulla morte dello stilista italiano, la famiglia fa sapere che si tratta di un'opera di ...

È polemica su American Crime Story – L’omicidio di Gianni Versace - la famiglia dello stilista contro la serie : Tra i titoli più attesi del nuovo anno, la nuova stagione della serie antologica di Ryan Muphy American Crime Story - L'omicidio di Gianni Versace, basata sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth, non ha certo reso tutti entusiasti. La famiglia dello stilista, assassinato nella sua casa di Miami Beach, in Florida, la mattina del 15 luglio 1997, non ha gradito l'idea di mettere in scena un racconto tutto incentrato sulla morte del loro caro e ...

L'omicidio di Gianni Versace nella serie 'American Crime Story'" : Arriva dal 19 gennaio su FoxCrime (Sky, 116) American Crime Story: The assassination of Gianni Versace , la serie basata sul libro della giornalista di Vanity Fair Maureen Orth, Vulgar Favors (...

Gianni Versace - Antonio D’Amico su American Crime Story : ‘Ricostruzione ridicola’ : Le prime immagini dal set di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace hanno fatto il giro del mondo e sono giunte agli occhi anche di Antonio D’Amico, partner per 15 anni dello stilista ucciso nel 1997. Nella serie in onda su FX nel 2018 è Ricky Martin a vestire i suoi panni, ma a The Observer l’uomo, oggi 58enne, e che non è stato consultato dalla produzione, ha espresso le proprie perplessità in merito alla ...

American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace al via il 19 gennaio su Sky : la sinossi dei primi tre episodi : American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace è sicuramente una delle serie più attese di questo inizio 2018, una di quelle che difficilmente dimenticheremo e che potremo inserire nella lista delle più sconvolgenti dell'anno. Il debutto di American Crime Story 2 si avvicina a grandi passi non solo negli Usa, dove andrà in onda a partire dal 17 gennaio, ma anche in Italia. Sky ha deciso di mandare in onda in contemporanea la ...

Gennaio 2018 su Sky con X-Files 11 - American Crime Story e The Orville : tutte le serie in onda : Grandi serie a Gennaio 2018 su Sky: X-Files 11, American Crime Story 2 e The Orville sono solo alcuni dei titoli previsti per le prossime settimane. Grandi ritorni e nuovi debutti a Gennaio 2018 su Sky per la gioia di tutti coloro che amano le serie tv e le seguono in tv e non in streaming. Il calendario è davvero molto ricco soprattutto per questi primi tre mesi dell'anno e allora prendete carta e penna perché quasi ogni giorno ci sarà una ...

American Crime Story Katrina - Annette Bening rivela perchè Ryan Murphy l'ha estromessa : Dopo il grande successo di pubblico, premi e critica della prima stagione dedicata al caso O.J. Simpson la squadra di Ryan Murphy e FX aveva annunciato che le successive due stagioni di American Crime Story sarebbero arrivate a breve distanza l'una dall'altra e avrebbero trattato la vicenda dell'uragano Katrina e l'omicidio di Gianni Versace. I casting erano iniziati per entrambe le serie e secondo quanto trapelava The Assassination of ...

American Crime Story : The assassination of Gianni Versace - trailer e info : The assassination of Gianni Versace è il secondo capitolo della serie televisiva Americana [VIDEO] , trasmessa da Fx. Ogni stagione tratta un argomento differente, basato su eventi, in prevalenza di cronaca nera che hanno avuto grande risonanza mediatica. La prima stagione andata in onda lo scorso anno, ha trattato del processo a O.J. Simpson, il campione di football Americano accusato di aver ucciso la ex moglie ed ...

American Crime Story - a gennaio l assassinio di Gianni Versace. E Donatella è Penelope Cruz" : Sarà in onda il 19 gennaio, a meno di 48 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace', la serie basata sul libro della giornalista di 'Vanity ...

American Crime Story Versace : trailer ed anticipazioni : Svelato il primo trailer ufficiale di American Crime Story Versace, la serie antologica dedicata al delitto dello stilista Gianni Versace American Crime Story Versace: la rete televisiva Americana Fx ha mostrato il primo trailer ufficiale di The Assassination of Gianni Versace, il capitolo dedicato al delitto dello stilista italiano. American Crime Story Versace: uscita in […]