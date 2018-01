Alla Sala dei Cordari lo spettacolo ' Pinocchio | un burattino contro il bullismo'

Alla ricerca dell'erede : il dopo-Salah è una poltrona per otto : Casting Roma . Cartello appeso fuori dall'ufficio di Trigoria di Eusebio Di Francesco: cercasi quadratura del cerchio. Tradotto, la Roma vuole trovare definitivamente il sostituto di Mohamed Salah. ...

“Affidamento diretto Alla Mantovani per 6 mila alberi all'Expo”. Chiesto rinvio a giudizio per Sala : La Procura generale ha Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi.Il primo cittadino risponde, in concorso con l'ex manager Angelo Paris, dell'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento, parte del capitolo 'verde' dell'appalto. Sala è ...

Sala - chiesto rinvio a giudizio. “Abuso d’ufficio - affidò senza gara Alla Mantovani fornitura di 6mila alberi per Expo” : “rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. A chiederlo è la procura di Milano. Il primo cittadino è chiamato in causa in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d’ufficio contestata a dicembre nell’inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Sala risponde, in concorso con l’ex manager Angelo Paris, dell’affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l’evento, parte del capitolo ...

Carceri : intitolata a Padre Puglisi la Sala GiAlla del Malaspina di Palermo : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Sarà intitolata a Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993, la Sala Gialla del Centro per la giustizia minorile Malaspina di Palermo. La cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari regionali e cittadine, si terrà venerdì 12 gennaio, all

DAlla Gioconda all'Urlo di Munch. Quando la sala blindata non basta : Il ritratto di Monna Lisa di Leonardo trafugato nel 1911. Prese di mira tutte le collezioni più famose del mondo Musei più blindati di Fort Knox? Statue e quadri, gioielli e miniature inavvicinabili e irraggiungibili, dietro sbarramenti, inferriate, allarmi, vetri blindati, vigilantes e adesso, causa ...

Marsala - Alla consigliera Piccione dà fastidio che Padre Fiorino organizzi un corso di... : La politica non viene fatta dai marziani ma dagli uomini, che dovrebbero amministrare secondo scienza e coscienza. In ultimo Piccione afferma che se oggi lei stessa è un politico lo deve alla sua ...

Via l'albero di Natale dAlla Sala comunale : Offende i musulmani : La sala viena affittata dai musulmani? Allora l'albero di Natale deve sparire. È successo a Bolzano, nella sala comunale Europa di via del Ronco. A riportare la notizia è l'Alto Adige, quotidiano locale della provincia autonoma. Di solito lo spazio pubblico viene concesso a tutti quelli che ne facciano richiesta. Lì, per citarne una, è stato ospitato il comizio del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. E sempre nella stessa struttura ...

Bolzano. Via l'albero di Natale dAlla Sala Europa : offende i musulmani : BOLZANO . La sala comunale Europa di via del Ronco ospita manifestazioni di varia natura che vanno - per restare ai giorni recenti - dal comizio del leader della Lega Nord - Matteo Salvini - alla ...

La Nuova PAllacanestro Marsala a Milazzo sul parquet de Il Minibasket : Domani, domenica 16 dicembre 2017, sarà teatro della 10° giornata di andata del campionato di Serie D Regionale Sicilia Girone Granata Nord. I lilibetani della Nuova Pallacanestro Marsala, saranno ...

Bari - 'Nicolino d'oro 2017' : il sindaco Alla cerimonia di premiazione nella sala consiliare dio Palazzo di Città : Tra gli altri, il sindaco ha consegnato il Nicolino d'oro per la sezione Socio-Politica a Simeone Di Cagno Abbrescia e per la sezione Scienza a Nicola Laforgia: " Fare il sindaco è il mestiere più ...

Allarme salmonella - ritirato salame dai supermercati : ecco quale Video : La #salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. Le infezioni provocate da salmonella si distinguono in forme tifoidee e non tifoidee che sono responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato. ritirato lotto di salame dal supermercato E' stato ...

Bari - NICOLINO D'ORO 2017" IL SINDACO Alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE NELLA SALA CONSILIARE : Sette sono i baresi a cui è stato conferito il riconoscimento, uno per ciascuna delle diverse sezioni del premio: • sezione Socio-politica: Simeone Di Cagno Abbrescia, imprenditore immobiliare e ...