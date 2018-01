: "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S". Parla Navalni, storico oppositore di Putin - frarss : "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S". Parla Navalni, storico oppositore di Putin - medicojunghiano : "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S". Parla Navalni, storico oppositore di Putin - annalisapanello : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalni: "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S" - Lucatt_ : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalni: "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S" - HuffPostItalia : Alexei Navalni: "Irritanti i legami tra Putin e Lega-M5S" -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L'ufficio è incorniciato da grandi finestre angolari ed è inondato di luce - per quanta ce ne possa essere a Mosca in gennaio., lo 'zar' degli oppositori russi, il nemico pubblico numero uno, l'uomo che Vladimirnon nomina neppure per nome e cognome, ci accoglie con grande cortesia. Alle sue spalle un muro-lavagna molto hipster e una sfilza di libri accanto alla scrivania. Si parla di tutto. Ma quando si affronta il tema dei rapporti fra Russia e Italia le sue parole si fanno nette e precise: "Vorrei che il vostro Paese fosse un po' più amico del nostro popolo e un po' meno di oligarchi e corrotti"."L'Italia - sostiene in un'intervista esclusiva rilasciata all'ANSA, la prima a una testata italiana da quando la Corte Suprema lo ha ufficialmente escluso dalla corsa al Cremlino - è meta privilegiata dei soldi sporchi rubati qui in Russia: ...