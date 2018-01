Alberto Angela delle Meraviglie | sfiora i 6 milioni di telespettatori

Meraviglie di Alberto Angela/ Pagelle e ascolti : in tendenza con 132 mila tweet : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:55:00 GMT)

"Meraviglie - La penisola dei tesori" - boom di ascolti per Alberto Angela. I social : "Strepitoso" : La terza puntata di "Meraviglie - La penisola dei tesori" si conferma un successo in termini di ascolto e interazioni sui social. La terza puntata del programma condotto da Alberto Angela è stata seguita da 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share e sui Twitter l'hashtag dedicato rimane in cima ai trend topic per tutta la serata. Non c'è sfida con le altre prime serate, ma Canale 5 regge il confronto con la rete avversaria e si ...

Fenomenologia di Alberto Angela - tra divulgazione ed emozione : Alberto Angela è riuscito in questi anni in un’opera titanica. Non mi riferisco all’aver fatto il pieno di ascolti senza sfruttare fenomeni da baraccone, polemiche, volgarità e altri bassi istinti degli spettatori, ma all’aver reso assolutamente giusta e fortunata una cosa che normalmente vediamo come sbagliata e scorretta: il nepotismo. Alberto è figlio d’arte, sulle sue spalle per anni ha gravitato la figura di un padre che ha praticamente ...

«Meraviglie» : Alberto Angela alla scoperta dei Sassi di Matera : Nel silenzio dei Sassi, fra i vicoli stretti e le strade acciottolate, Alberto Angela sfila con fare sicuro. A Matera ci è venuto la prima volta ventiquattro anni fa, in uno dei suoi primi servizi televisivi. «Ricordo la difficoltà di entrare nei Sassi, il silenzio, lo stato di abbandono. Ma terminavamo il servizio dicendo che alcune luci si stavano riaccendendo». Una piccola galassia di speranza, sogni, progetti e futuro che oggi è protagonista ...

Alberto Angela/ C'è chi lo vorrebbe al cinema - ma lui difficilmente accetterà : Alberto Angela, sulla cresta dell'onda per il successo di "Meraviglie" su Rai 1, racconta il suo amore per l'Italia e il suo desiderio di far conoscere a tutti le sue bellezze.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:19:00 GMT)

