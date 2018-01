Al via gli Eventi Danza al Delle Arti di Salerno

Giarrusso : giudice che archivia Renzi è premiata con assunzione figlia : Roma – Così in una nota Mario Michele Giarrusso, senatore del M5s: “La poltronopoli del Pd aggiunge un’altra poltrona ai suoi scambi di favori. La giudice... L'articolo Giarrusso: giudice che archivia Renzi è premiata con assunzione figlia su Roma Daily News.

Maltempo Calabria : situazione meteo in miglioramento - al via la conta dei danni : Dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno provocato danni e disagi in Calabria, la situazione è ora in netto miglioramento: squadre di tecnici e volontari, con il coordinamento della Protezione civile regionale, stanno operando per la conta dei danni nei centri più colpiti come a Mesoraca, dove un uomo ha perso la vita precipitando al suolo, dopo essere salito sul tetto di un’abitazione per verificare i danni provocati dalle ...

Il tour di Nek Max Renga al via con la data zero di Jesolo : info biglietti in prevendita - ingressi e restrizioni : Il tour di Max Nek Renga sta per partire. L'insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arrex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall'Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, ma è comunque consigliabile raggiungere il luogo dello spettacolo con adeguato anticipo in modo da favorire le operazioni di ingresso alla struttura. ...

IL GLIFOSATO AL via LIBERA SECONDO LA UE : Contro il GLIFOSATO: i danni Tra polemiche e scandali, poltica e scienza, salute e interessi commerciali, sono di fatto molte le associazioni ambientaliste che si sono da tempo date da fare per ...

Vento forte : stop di due ore sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Rosignano e Campiglia : Circolazione sospesa per due ore questa mattina sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Rosignano e Campiglia a causa del forte Vento. Le raffiche hanno fatto trasportato diversi materiali sulla linea di alimentazione elettrica tra Bolgheri e San Vincenzo danneggiandola. I disagi hanno coinvolto tre treni della lunga percorrenza e quattro regionali, che hanno accumulato ritardi fra 40 e 140 minuti. Nove treni regionali sono stati invece cancellati ...

Tina Cipollari bufera (non solo) con Kiko Nalli/ Scherza in un video fuori dagli studi : il vento la porta via? : Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne raggiunge gli studi Elios di Roma ma il vento che imperversa in Italia le impedisce di entrare in scena, ecco il divertente video.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:30:00 GMT)

'Meraviglie d'Italia' - dalle Dolomiti a Matera il viaggio continua : La voglia che ho di partire con Alberto Angela e girarci il mondo insieme mentre mi spiega la vita è alle stelle. #Meraviglie " Stefania (@_stefania_c_) 10 gennaio 2018 Fate sedere Alberto Angela ...

viaggiare in auto con la neve : i consigli per farlo in sicurezza : La neve regala atmosfere fiabesche ma se si è costretti a Viaggiare in auto con la neve, è doveroso farlo in totale sicurezza. Per prima cosa, siate previdenti. Le dotazioni invernali sono obbligatorie in molte regioni italiane dal 15 novembre al 15 aprile. Se avete montato pneumatici invernali, l’auto avrà buona tenuta anche sul manto nevoso, mentre in caso di gomme All seasons, contraddistinte dalla sigla M+S, senza il simbolo della montagna a ...

Campidoglio - al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per madri e padri separati in difficoltà : Nei casi in cui una coppia di genitori si divide, le istituzioni devono mettere in campo azioni per sostenere la parte economicamente e socialmente più fragile affinché possa continuare a svolgere con dignità e responsabilità il proprio ruolo di madre e di padre. In quest’ottica l’Amministrazione capitolina intende rafforzare le azioni indirizzate alla presa in […] L'articolo Campidoglio, al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per ...

Nainggolan via dalla Roma/ Il declino del Ninja : dal rinnovo di luglio all’addio ormai certo : Nainggolan via dalla Roma, il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina: il numero uno del club giallorosso vorrebbe cedere il nazionale belga, per ottenere un bel po’ di liquidità(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:41:00 GMT)

Sesto San Giovanni intitola una via a Bettino Craxi. La figlia : "Milano segua l'esempio" : Il sindaco dell'ex Stalingrado d'Italia: "Fu un grande leader". Stefania: "Gesto che contribuisce a rimettere la storia a posto". Il primo cittadino annuncia...

Sesto San Giovanni intitola una via a Craxi. La figlia : Ora tocca a Milano : Con la vittoria del centrodestra a Sesto San Giovanni, città alle porte di Milano, tira tutt'altra aria. Ora l'amministrazione comunale ha, infatti, deciso di intitolare una via a Bettino Craxi. Un'intitolazione che, come spiega lo stesso sindaco Roberto Di Stefano, "è innanzitutto il riconoscimento a un politico e rappresentante delle istituzioni del nostro Paese". Per Stefania Craxi, già sottosegretario agli ...

Sesto San Giovanni intitolerà una via a Bettino Craxi. La figlia Stefania : 'Milano segua l'esempio' : L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sara' quella tra via Fiorani e Viale ...

Sesto San Giovanni intitolerà una via a Craxi e un giardino a Miglio : L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sara' quella tra via Fiorani e Viale Marelli, (lato palazzi "Colosseo") mentre per Miglio e' stata scelta l'area verde ricompresa tra Via Lovati, Via Fratelli di Dio e Via Molino Tuono (Cascina Gatti)."L'intitolazione di una via a Bettino Craxi - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di ...