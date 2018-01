Al Bano | ecco cosa dirà stasera da Costanzo | tornerà con Romina Power?

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa : Alcune ore fa la nota rivista di gossip "Oggi" ha lanciato uno scoop su Al Bano e Loredana che ha dell'incredibile. La Lecciso avrebbe lasciato il suo compagno per colpa delle ultime dichiarazioni fatte da Romina Power e per le foto realizzate lo scorso 12 dicembre ad Amburgo e poi postate su Instagram. Ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda e in diretta ha affermato di aver chiamato la salentina per avere ...

AlBano e la Lecciso si sono lasciati : ecco la clamorosa indiscrezione : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che ha appena visto Albano fare delle nuove confessioni sul Festival di Sanremo. Le ultime novità ci svelano che il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso avrebbe messo la parole fine alla relazione secondo un noto settimanale italiano. Gossip: Loredana Lecciso e Albano si sono lasciati Bomba su Loredana Lecciso ed Albano Carrisi. Ebbene sì, la showgirl avrebbe lasciato Albano ...

Romina Power e AlBano : 'Siamo alla fine' - ecco cosa hanno dichiarato : La "storica coppia" composta da Al Bano e Romina continua a regalare emozioni non solo ai fans italiani ma anche a quelli tedeschi. Infatti, dopo la loro esibizione nella sera di San Silvestro a Maratea, il Carrisi e la Power si sono esibiti anche all'interno di una famosissima trasmissione televisiva della Germania. In quell'occasione hanno interpretato i loro brani più celebri e non sono mancati i divertenti siparietti e abbracci, che hanno ...

Al Bano Carrisi spiazza tutti : 'Mi hanno maltrattato' : ecco la sua rivelazione : Circa un anno fa, il popolare cantautore Al Bano veniva escluso clamorosamente dalla 67esima edizione del Festival di Sanremo. A distanza di tempo, il Carrisi non ha dimenticato quell'increscioso fatto ed è tornato a parlarne nel corso di una recente intervista televisiva. Che cosa ha dichiarato? Nel prosieguo dell'articolo troverete alcune sue affermazioni. Il cantautore di Cellino San Marco ospite nel contenitore 'Sabato Italiano' Il 13 ...

Il Commissario MontalBano 2018 : i nuovi episodi - ecco quando : Anticipazioni e data di messa in onda dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano che ritorna in tv per la gioia del pubblico televisivo Il Commissario Montalbano sta per tornare. Raiuno ha annunciato, infatti, la data di messa in onda dei nuovi episodi dell’amatissimo Commissario interpretato da Luca Zingaretti. Il Commissario Montalbano: quando inizia? A sorpresa la Rai ha deciso di anticipare la messa in onda dei nuovi episodi del ...

L’intervista di Maurizio Costanzo : ecco quando torna in onda - Al Bano primo ospite : ecco la data di (ri)partenza e il primo ospite della nuova edizione de L’intervista, il programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo. L’intervista di Maurizio Costanzo quando torna in onda La prima puntata de L’intervista andrà in onda giovedì 18 gennaio in seconda serata su Canale 5. L’intervista di Maurizio Costanzo, chi sarà il […] L'articolo L’intervista di Maurizio Costanzo: ecco quando torna in ...

Romina Power ancora innamorata di Al Bano : ecco la dichiarazione che spiazza Video : Le nuove dichiarazioni di Romina Power [Video] rilasciate a #Domenica In sicuramente alzeranno un nuovo polverone mediatico. Per quale motivo? La cantante italo-statunitense ospite nel salotto di Cristina Parodi ha fatto delle affermazioni che riguardano anche il suo ex marito #al Bano carrisi. Nel prosieguo dell'articolo troverete una descrizione dettagliata di quello che è andato in onda su Rai Uno. 'Domenica In': la cantante statunitense ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Ecco la spiazzante decisione del Carrisi : Il 2018 è iniziato all'insegna di Al Bano e Romina. I due artisti continuano ad alimentare il gossip perché tantissimi ammiratori li vorrebbero di nuovo insieme dopo i divertenti siparietti avvenuti negli scorsi giorni. Quest'anno sarà ricco di grandi sorprese per il cantautore di Cellino San Marco e si concluderà con grande concerto che sancirà la fine della sua carriera. Intanto si sta godendo il grande successo del suo ultimo libro dedicato ...

Al Bano e Romina Power al settimo cielo : ecco cos'è successo alla storica coppia : Senza ombra di dubbio, i protagonisti indiscussi della serata di San Silvestro sono stati Al Bano e Romina. Come tutti ben sanno, i due componenti della "storica coppia" erano gli ospiti d'onore della trasmissione Rai L'Anno che verrà. Una reunion sul palco che in Italia mancava dalla scorsa estate, quando entrambi hanno realizzato alcuni concerti tra Roma, Cagliari, Chieti e Cattolica. La loro impeccabile esibizione ha fatto sognare tantissime ...