Al Bano e Loredana si sono lasciati? La verità a L' Intervista

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa : Alcune ore fa la nota rivista di gossip "Oggi" ha lanciato uno scoop su Al Bano e Loredana che ha dell'incredibile. La Lecciso avrebbe lasciato il suo compagno per colpa delle ultime dichiarazioni fatte da Romina Power e per le foto realizzate lo scorso 12 dicembre ad Amburgo e poi postate su Instagram. Ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda e in diretta ha affermato di aver chiamato la salentina per avere ...

Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano Carrisi dopo 18 anni? Video : Il noto settimanale di gossip Oggi ha lanciato una vera e propria bomba mediaticache riguarda Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso [ Video ]. Nel prossimo numero del periodico diretto da Umberto Brindani, in un articolo è stato svelato che l'ex showgirl salentina avrebbe lasciato il suo compagno dopo diciotto anni di convivenza. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari sulla clamorosa vicenda. Scoop, il ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ Come Romina ha fatto vacillare Al Bano : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Per il settimanale Oggi potrebbe esserci lo zampino di Romina Power. Gli indizi del cantante da Maurizio Costanzo...(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 00:05:00 GMT)

Loredana Lecciso dice addio ad Al Bano : La storia d’amore tra Loredana Lecciso e il cantante pugliese Al Bano è giunta al capolinea, lo rivela il settimanale “Oggi”. Loredana Lecciso ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli. Il tutto sarebbe scaturito dopo le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. Sono molto importanti anche le mancate risposte di Al Bano : mentre un paio ...

“Loredana Lecciso lascia Al Bano : la ‘colpa’? Di Romina” : Secondo quanto riportato sul numero di Oggi in edicola questa settimana, Loredana Lecciso ha deciso di lasciare Al Bano. Il settimanale pubblica una ricostruzione: il 12 dicembre da Amburgo dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto, Romina posta foto di loro insieme in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana è tra Milano e Pavia, dove vive suo fratello, e decide di restarci. Poi ...