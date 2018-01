Al Bano e Loredana si sono lasciati? La verità a L' Intervista

Al Bano - Loredana Lecciso e Romina Power/ La rottura un mesa fa : la rivelazione del direttore di "Oggi" : Al Bano Carrisi e Romina Power, la coppia tornerà insieme anche nella vita? Loredana Lecciso dà un ultimatum al suo compagno per proteggere i figli dal caos mediatico di questi giorni.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Loredana Lecciso a Pavia sta lontana da Al Bano : Loredana Lecciso è partita per Pavia dopo aver detto addio ad Al Bano e per andare a trovare il fratello e ha deciso di restarci anche durante le feste di Natale, forse innervosita dagli scatti social di Al Bano con la sua ex Romina Power. I due cantanti, dopo aver postato foto insieme con tanto di cuore di cioccolato in mano, hanno trascorso in coppia il Capodanno. Al Bano ha detto: “Con Romina siamo come fratello e sorella”. Ma la Lecciso pare ...

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa Video : Per il momento l'ex showgirl non ha voluto aggiungere altro ma la notizia della sua presunta separazione da Al Bano ha fatto il giro di tutto il mondo. Per conoscere ulteriori curiosità ed ...

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa Video : Alcune ore fa la nota rivista di gossip Oggi ha lanciato uno scoop su Al Bano e Loredana [Video] che ha dell'incredibile. La Lecciso avrebbe lasciato il suo compagno per colpa delle ultime dichiarazioni fatte da #romina power e per le foto realizzate lo scorso 12 dicembre ad Amburgo e poi postate su Instagram. Ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda e in diretta ha affermato di aver chiamato la salentina per ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati : il vero motivo a Mattino 5 : Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano Carrisi: a Mattino 5 un nuovo scoop Colpo di scena che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, o forse si. Al Bano Carrisi pare essere stato lasciato da sua moglie, Loredana Lecciso. A quanto pare, la bellissima bionda ha detto basta a causa di Romina Power, nonché ex […] L'articolo Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: il vero motivo a Mattino 5 proviene da Gossip e Tv.

Al Bano e Loredana si sono lasciati? La verità a L'Intervista : Nelle ultime ore si rincorrono frenetiche le voci sulla fine della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso. A dare la notizia che i due si sarebbero lasciati è stato il settimanale Oggi, secondo cui lo strappo decisivo sarebbe arrivato da parte della Lecciso dopo aver visto le foto che ritraevano il proprio compagno insieme alla storica ex moglie insieme ai Mercatini di Natale in Germania. Nessuno, al momento, può dire con certezza se quanto ...

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa : Alcune ore fa la nota rivista di gossip "Oggi" ha lanciato uno scoop su Al Bano e Loredana che ha dell'incredibile. La Lecciso avrebbe lasciato il suo compagno per colpa delle ultime dichiarazioni fatte da Romina Power e per le foto realizzate lo scorso 12 dicembre ad Amburgo e poi postate su Instagram. Ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda e in diretta ha affermato di aver chiamato la salentina per avere ...

Loredana Lecciso - fine dell'amore con Al Bano : colpa di Romina : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. Lo scrive il settimanale Oggi nel numero in edicola da domani. La Lecciso ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato...

Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano Carrisi dopo 18 anni? Video : Il noto settimanale di gossip Oggi ha lanciato una vera e propria bomba mediaticache riguarda Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso [Video]. Nel prossimo numero del periodico diretto da Umberto Brindani, in un articolo è stato svelato che l'ex showgirl salentina avrebbe lasciato il suo compagno dopo diciotto anni di convivenza. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari sulla clamorosa vicenda. Scoop, il ...

