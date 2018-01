: Abusi sull’alunna, il prof del Massimo confessa: «Fatti veri, ma ero innamorato» - «I fatti sono veri, ma ero innam… - SecolodItalia1 : Abusi sull’alunna, il prof del Massimo confessa: «Fatti veri, ma ero innamorato» - «I fatti sono veri, ma ero innam… - farro50farro : Abusi sull'alunna, il prof del Massimo confessa: «Fatti veri, ma ero innamorato» - Secolo d'Italia - SecolodItalia1 : Abusi sull’alunna, il prof del Massimo confessa: «Fatti veri, ma ero innamorato» - «I fatti sono veri, ma ero innam… - farro50farro : Abusi sull'alunna, il prof del Massimo confessa: «Fatti veri, ma ero innamorato» - Secolo d'Italia -

"Ero".Questo ha detto al gip nel carcere di Roma, l'insegnante del liceo Massimo di Roma arrestato per molestie esu una studentessa di 15 anni. "Era un rapporto consenziente e mai in 25 anni di insegnamento mi è successa una cosa del genere", ha detto nell'interrogatorio di garanzia il, che è stato sospeso dal servizio."Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l'Istituto".(Di giovedì 18 gennaio 2018)