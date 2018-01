abusi studentessa confessione

: Abusi sessuali a scuola, il prof ammette: "Tutto vero, ero innamorato di lei" - Today_it : Abusi sessuali a scuola, il prof ammette: "Tutto vero, ero innamorato di lei" - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Abusi su studentessa a #Roma, professore arrestato: 'Ero innamorato' - GiostraGiacomo : Liceo Massimo Roma, prof. ammette abusi su studentessa: “Ero innamorato, rapporto consenziente. Chiedo scusa” - Il… - TutteLeNotizie : Liceo Massimo Roma, prof. ammette abusi su studentessa: “Ero innamorato, rapporto… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) "Ero innamorato". Così il docente accusato di aver abusato di una15enne del liceo Massimo, a Roma, ha cercato di giustificare i rapporti con la ragazza per i quali è finito in carcere. All'insegnante 53enne (ora sospeso) è stata contestata l'accusa di atti sessuali con minorenne. "Quello che c'è scritto nell'ordinanza corrisponde sostanzialmente al vero - ha detto il professore al gip Annalisa Marzano durante l'interrogatorio di garanzia - ma io ero innamorato di questa ragazza. Era un rapporto consenziente. In 25 anni di insegnamento non mi era mai successa una cosa simile". "Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l'istituto" ha aggiunto. "Il mio assistito ...