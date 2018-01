Abusi sessuali tra i banchi di scuola | prof arrestato

Interrogato il prof del liceo Massimo arrestato per Abusi sessuali : “Rapporti consensuali - la amavo” : «E’ vero. Ammetto i rapporti sessuali, ma la ragazza era consenziente. Io la amavo e in 25 anni di carriera non mi era mai capitato con nessuna studentessa». Queste le parole di Massimo De Angelis, 53 anni, professore di Italiano e Latino al liceo classico, «Massimo», Roma quartiere Eur - accusato di abusi sessuali su minorenne per aver avuto diver...

La nuova risposta di Woody Allen alle accuse di Abusi sessuali della figlia adottiva Dylan Farrow : Il regista Woody allen ha diffuso una dichiarazione per rispondere nuovamente alla figlia adottiva Dylan Farrow, che lo ha accusato più volte di aver abusato sessualmente di lei nel 1992, quando aveva sette anni. Dylan Farrow, che era stata adottata The post La nuova risposta di Woody allen alle accuse di abusi sessuali della figlia adottiva Dylan Farrow appeared first on Il Post.

Ginnastica - Federazione Internazionale sugli Abusi sessuali : “Creato un organismo per tutelare le atlete. Non tollereremo violenze” : Dopo le confessioni di Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas riguardo alle molestie sessuali e alle violenze subite da Larry Nassar, la Federazione Internazionale di Ginnastica ha deciso di correre ai ripari. La FIG ha infatti pensato di creare un organo indipendente che si occupi dei casi di abusi sessuali. Il Presidente Morinari Watanabe ha presentato questa iniziativa come un “organismo di tutela per gli atleti che ...

Ginnastica - Jury Chechi : “Abusi sessuali - storia terribile. Ci penserei prima di mandare mia figlia in un centro federale. Io cresciuto con i preti…” : Jury Chechi ha rilasciato un’intervista a La Stampa parlando della notizia del giorno, la confessione di Simone Biles in merito alle molestie sessuali subite dal dottor Larry Nassar che attende la sentenza dopo essersi dichiarato colpevole in tribunale: “Una storia terribile. Per quel che è successo, per i segnali che erano chiari da tempo, per le denunce nei confronti di questa persona. Strana e assurda storia, Larry Nassar aveva ...

"Non è un mostro - quella sa fare bene l'attrice". Parla la compagna del prof del Liceo Massimo arrestato per Abusi sessuali : L'accusa è molto pesante. Il professore Massimo De Angelis era riuscito a "plasmare la volontà" della sua giovane alunna, di 15 anni, "con accattivante astuzia", dopo settimane di "corteggiamento spinto". L'aveva convinta ad appartarsi con lui durante le lezioni di recupero, aveva ottenuto "baci, palpeggiamenti, rapporti orali", fino a consumare con la minorenne "un rapporto completo". Tutto nelle aule dell'Istituto Massimiliano ...

Ginnastica - caso Abusi sessuali. 98 ragazze confessano : “Abbiamo pensato al suicidio”. Nassar vicino a condanna esemplare : Presso il Tribunale del Michigan si sta svolgendo il processo contro Larry Nassar, ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile che si è dichiarato colpevole di aver commesso abusi sessuali e violenze su atleti minorenni tra cui anche Campionesse del calibro di Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas, McKayla Maroney. Il giudice sta ascoltando le testimonianze delle oltre 100 ragazze che hanno denunciato le molestie ...

Bambini centrafricani accusano soldati francesi di Abusi sessuali. Non ci sarà nessun processo : Bambini centrafricani accusano soldati francesi di abusi sessuali. Non ci sarà nessun processo Secondo i giudici le testimonianze dei Bambini non sono supportate da nessuna prova indipendente e oggettiva.Continua a leggere Secondo i giudici le testimonianze dei Bambini non sono supportate da nessuna prova indipendente e oggettiva.Continua a leggere L'articolo Bambini centrafricani accusano soldati francesi di abusi sessuali. Non ci sarà nessun ...

Ginnastica - caso Larry Nassar : chiesti 125 anni di prigione per Abusi e violenze sessuali. A giorni la sentenza : Presso il tribunale del Michigan è stato presentato un memorandum nella giornata di mercoledì: l’ufficio del procuratore generale dello Stato ha chiesto che il dottor Larry Nassar venga condannato a una pena tra i 40 e 125 anni di reclusione. I capi di imputazione riguardano abusi e violenze sessuali su circa 150 ragazze minorenni tra cui anche Gabby Douglas, Aly Raisman, McKayla Maroney (tutte e tre Campionesse Olimpiche a Londra 2012, ...

Ha una relazione con un 16enne : allenatrice di basket rischia 25 anni di carcere per Abusi sessuali : Bella, sportiva, vincente e lanciata in carriera, Ann si era laureata nel 2015 alla Southern Virginia University dove giocava a tennis e nella squadra di basket: abituata ai successi nello sport e ...

Gli Abusi sessuali alle modelle tra sputi sui seni e abiti scambiati : abusi, umiliazioni e mani addosso: ora anche le modelle iniziano a denunciare. E lo fanno mettendoci la faccia. "Il fotografo mi fece fare cose umilianti. Mi disse di sputarmi sulle tette e fare altre cose che non volevo fare - racconta Elliott Sailors - Eseguii gli ordini ma poi scoppiai a piangere per la mortificazione. Continuò a scattare anche mentre piangevo." Sailors è solo una della 10 modelle che hanno denunciato in un ...

Medicina - ecco gli effetti degli Abusi sessuali sulla salute fisica dei bambini vittime di violenza : Per anni gli scienziati e i dottori hanno documentato i notevoli effetti psicologici sui bambini vittime di abusi sessuali. Ora Pascale Vézina-Gagnon, studentessa ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Montréal, nella sua tesi dottorale ha esaminato l’impatto fisico degli abusi. Nella sua ricerca, Vézina-Gagnon ha esaminato due gruppi: uno di 882 bambini che sono stati vittima di abusi sessuali e un gruppo di altri 882 ...