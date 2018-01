: Aaron racconta la sua vita da gigolò - Blasting News - MISTERO_MISTERI : Aaron racconta la sua vita da gigolò - Blasting News - ChiaraBezzo : Aaron racconta la sua vita da gigolò - jenniferpas90 : AARON/ Chi è il gigolò che Tina Cipollari ha regalato a Gemma Galgani: "Dalle 21.30 è tutto tuo"… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Tutti gli amanti della trasmissione pomeridiana Uomini e Donne over in onda su Canale Cinque sono a conoscenza che l'opinionista del programma, Tina Cipollari, ha fatto un regalo a Gemma Galgani per Natale VIDEO: qualche ora in compagnia del bel gigolò Aron. Il ragazzo si è presentato in trasmissione elegantissimo, mostrandosi disinvolto nel suo ruolo di accompagnatore a pagamento ed è stato molto galante con la dama over. Il giovane ha incuriosito il pubblico in studio e dopo la messa in onda della trasmissione anche i telespettatori a casa desiderano sapere qualcosa di più sul giovane gigolò.è un bell'uomo romano di trent'anni. Prima di dedicarsi alla peculiare atti' d'accompagnatore ha lavorato come pasticcere. I servizi che offre sono diversi: amante occasionale, tattiche per fare ingelosire, accompagnatore per le vacanze, personal shopper, gigolò ...