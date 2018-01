: 90 Special, ascolti ottimi per il programma di Nicola Savino. Ma appena Jovanotti e Fiorello ‘escono di scena’, add… - FQMagazineit : 90 Special, ascolti ottimi per il programma di Nicola Savino. Ma appena Jovanotti e Fiorello ‘escono di scena’, add… - Cascavel47 : 90 Special, ascolti ottimi per il programma di Nicola Savino. Ma appena Jovanotti e Fiorello ‘escono di scena’, add… - paolopippo84 : Ascolti: Meraviglie stravince, ottimo esordio per ’90 Special: - FilmFilmFilmF : Ascolti Tv, Mercoledì 17 Gennaio 2018: Le Meraviglie vince con il 23.8%, Il Segreto 12%, 90 Special parte dall’11.8% - RBcasting : #AscoltiTv di ieri, Mercoledì 17 Gennaio 2018: #LeMeraviglie vince con il 23.8% - 5,8 mln (Rai 1), #ilSegreto 12% (… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018)e 90partono col botto, ma non entusiasmano granché. Ildi Italia 1 dedicato alla rievocazione, gagdet, bagagli e ugole impolverate, dell’ultimo decennio del Novecento, raccoglie un eccellente 11,8% di share con 2milioni e 286mila spettatori piazzandosi al secondo posto nel prime time di mercoledì 17 gennaio 2018. Insomma un’affermazione coi fiocchi negliche però nella sostanza lascia molto a desiderare. Intanto la prima puntata in diretta di 90è stata letteralmente spezzata in due tronconi per esigenze personali, esilaranti come sempre, di Fiorello. Lo showman catanese ha aperto come primo ospite 90, perché alle “22.15 va a letto”, commentando un lungo flashback su uncult della tv italiana come il Karaoke, andato in onda su Italia 1 dal 1992 al 1994. Striscia canterina girata in esterni che lo consacrò mattatore ...