73 persone sono indagate ad Agrigento per assunzioni a “Girgenti acque” in cambio di

Napoli - scacco matto alla babygang di Pomigliano : sette arresti - quattro sono minori. In un mese rapinate 32 persone : Trentadue persone rapinate in un mese. Diciassette i colpi messi a segno. sette i componenti della banda: quattro sono minorenni. sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano d'Arco ...

Le scale mobili compiono 125 anni : sono 800 mila - utilizzate da 3 miliardi e mezzo di persone al mondo : sono trascorsi già 125 anni dall’installazione della prima scala mobile all’Old Iron Pier di Coney Island, New York. Il 16 gennaio del 1893 il primo esemplare installato viaggiava a una velocità di 2,1 metri al minuto, trasportava 5.350 persone al giorno e aveva un’inclinazione di 25 gradi. Dall’intuizione dell’impresario americano Jesse Reno, che brevettò il primo “ascensore inclinato”, sono stati fatti passi da gigante: thyssenkrupp ha ...

Almeno 27 persone sono morte per un doppio attentato suicida a Baghdad - in Iraq : Almeno 27 persone sono morte e decine sono state ferite in un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq. Le due esplosioni sono avvenute questa mattina a breve distanza l’una dall’altra nei pressi di piazza Tayaran, nel centro della città. Il numero The post Almeno 27 persone sono morte per un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

"In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb : "Il vostro dramma mi sta spezzando il cuore" : È un'esperienza devastante, che nessuna persona vorrebbe (e dovrebbe) mai vivere, è una tragedia che lascia un dolore tanto grande da non poter essere spiegato a parole: perdere una figlia piccola è troppo da sopportare per qualsiasi genitori. E a volte una fotografia può far capire più di mille parole quanto distruttivo per la vita dell'intera famiglia sia fronteggiare il tumore al cervello da cui è ...

Matteo Renzi - la verità di De Benedetti : 'Vedo spesso lui e la Boschi. Quello non è un governo - sono 4 persone' : La mano di Carlo De Benedetti sul governo di Matteo Renzi , e non solo. Dai verbali dell'Ingegnere alla Consob dell'11 febbraio 2016 emergono, come 'fredda cronaca', i rapporti assidui tra l'editore di Repubblica , Stampa ed Espresso e l'allora premier e la sua più ristretta cerchia. Perché, come spiegava De Benedetti, 'Quello lì si chiama governo, ma ...

Tre Manifesti a Ebbing - Missouri - il regista McDonagh : “Storia di una guerra tra due persone che sono dalla parte giusta” : Ha stravinto ai Golden Globes e ora Tre Manifesti a Ebbing, Missouri arriva nelle sale italiane. La pellicola, che debutta nei cinema l’11 gennaio, è diretta e scritta dal Premio Oscar Martin McDonagh (In Bruges, Seven Psychopaths) che per questa singolare black comedy ha voluto come protagonista Frances McDormand – pluripremiata attrice statunitense –, nei panni dell’ormai iconica Mildred Hayes, una madre dal discutibile temperamento alla ...

Circa 13mila persone sono rimaste bloccate a Zermatt - località sciistica in Svizzera - a causa delle forti nevicate : Oggi migliaia di turisti, sembra Circa 13mila, sono rimasti bloccati a Zermatt, una nota località sciistica in Svizzera, a causa delle forti nevicate. Gli impianti sono stati chiusi per il rischio valanghe e le autorità svizzere hanno organizzato un trasporto The post Circa 13mila persone sono rimaste bloccate a Zermatt, località sciistica in Svizzera, a causa delle forti nevicate appeared first on Il Post.

In Australia si sono celebrati i primi matrimoni tra persone omosessuali : Oggi era il primo giorno utile, dopo la legalizzazione dei matrimoni gay approvata il mese scorso dal Parlamento Australiano The post In Australia si sono celebrati i primi matrimoni tra persone omosessuali appeared first on Il Post.

Papa Francesco : "Sui migranti grazie all'ItaliaSono persone - basta alimentare le paure" : Secondo Bergoglio "oggi si parla molto di migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali". E ancora: "Desidero esprimere particolare gratitudine all'Italia che ha mostrato un cuore aperto e generoso, senza chiusure": Su Gerusalemme: "Si mantenga lo status quo".

Papa : 'Migranti sono persone - basta alimentare paure' : ... al fine di trovare nuove strade per superare le attuali contrapposizioni, accrescere la fiducia reciproca e assicurare un futuro di pace al popolo coreano e al mondo intero". "E' importante che ...