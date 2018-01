5 cose che dovreste sapere sui cosmetici (e che difficilmente vi diranno) : Le creme antirughe funzionano? Il sapone-non-sapone lava davvero? Quali sono i segreti per capelli più sani? E ancora: cos’è il numero che troviamo sui flaconi dei filtri solari? La cellulite è una malattia da curare? Possiamo distinguere quali cosmetici vengono testati sugli animali? E che cos’è la tanto acclamata acqua micellare? La risposta a queste (ma anche a molte altre) domande arriva da Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice ...

5 cose che dovreste sapere sui cosmetici (e che difficilmente vi diranno) : Un viaggio attraverso creme, deodoranti, dentifrici e saponi (ma non solo) con un libro che li esplora attraverso gli occhi della scienza. E del marketing

10 cose che non sai di Ronaldinho : l'ultimo giocoliere del calcio moderno : Il più straordinario giocoliere della storia recente del calcio ha smesso di deliziarci. Si chiama Ronaldo de Assis Moreira, ma tutto il mondo lo conosce come Ronaldinho. A 37 anni ha detto: mi fermo qua. Ecco 10 cose che non sapete di lui. 1. Il DOLORE A otto anni Ronaldinho (ma non si chiamava ancora così) vede suo padre Joao morire, ...

Maltempo Calabria : pioggia e forti raffiche di vento - danni e disagi tra cosenza e Catanzaro : disagi e danni per pioggia e forti raffiche di vento si registrano in alcune zone della Calabria: precipitazioni si registrano in tutta la regione anche se al momento non si registrano criticità. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. I pompieri sono impegnati per la rimozione di alberi caduti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli ...

Le 10 cose di Sonic che vogliamo e non vogliamo più vedere - articolo : Quanti di voi avrebbero scommesso sulla completa riuscita di Sonic Mania? Quanti sulla mezza debacle di Sonic Forces? Forse non è giusto sparare sulla croce rossa, forse non lo è nemmeno generalizzare, visto che non mancano ottimi capitoli della saga in tre dimensioni. Ma Sonic Mania e Sonic Forces sono due facce della stessa medaglia, controversa e ormai opaca, che da troppo tempo fa penare i fan della mascotte di di SEGA. Il destino del ...

Maria De Filippi brutale in diretta ad Amici : 'Sono successe cose che...' - la punizione esemplare per i concorrenti : Epocale Maria De Filippi . In diretta ad Amici 17 ha annunciato l' espulsione di 4 giovani concorrenti e la 'condanna' degli altri aspiranti ballerini e cantanti ad andare a pulire le strade di Roma , ...

Pirozzi : "Il Duce? Ha fatto anche grandi cose" : 'Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il Paese lo ha fatto vedere anche Rai Tre. Mentre tra le cose sicuramente brutte colloco le leggi ...

Banane curiosità : 10 cose che non conoscevate su questo frutto tropicale ricco di proprietà : Pochi sanno che la banana è il quarto alimento di base più importante al mondo e il quinto prodotto agricolo per rilevanza commerciale dopo cereali, zucchero e caffè. Ma le curiosità sulle Banane non si arrestano qui. Grazie alla sue preziose proprietà nutritive , questo ...

Real Madrid/ Zinedine Zidane : "Sono stufo di sentir dire che le cose vanno male - lo fate per vendere di più" : Il tecnico francese del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il VillarReal. Tante le critiche ricevute dopo i risultati negativi (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:24:00 GMT)

9 cose che gli innamorati fanno per il partner in modo incondizionato : Non dev'essere per forza un complimento sdolcinato su come lei sia la moglie più in gamba del mondo, ma anche un commento semplice che ne riconosca l'operato, come "la cena era ottima!". Alcune ...

Caso Alexis Sanchez - adesso parla Wenger : “via a gennaio? Ecco come stanno le cose” : “Non c’e’ nulla di concreto al momento e non e’ stato deciso nulla, ne’ in un senso, ne’ nell’altro. Ovviamente spero in una risoluzione veloce”. Arsene Wenger non si sbilancia oltre sul futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno e’ in scadenza di contratto a giugno, il rinnovo sembra un’ipotesi remota e i Gunners stanno pensando di cederlo gia’ in questa finestra di ...

9 cose che gli innamorati fanno per il partner in modo incondizionato : In una relazione sana, le persone tendono a darsi amore e supporto spesso e apertamente. Non aspettano l'occasione particolare per dimostrare la propria riconoscenza. Riservare al partner attenzioni speciali "senza un motivo" è fonte di appagamento – non c'è bisogno dell'imbeccata.Abbiamo chiesto ad alcuni esperti di relazioni di svelarci quali sono i gesti, piccoli e grandi, che gli innamorati felici fanno per il partner in ...

20 cose che abbiamo capito guardando i tre leader da Bruno Vespa : 1) cose importanti: la battaglia dell’Auditel l’ha vinta Silvio Berlusconi. Il leader della coalizione di centrodestra, ospite giovedì in seconda serata, è stato visto da 1,7 milioni di spettatori (il 18.8% di share). Il segretario del Pd Matteo Renzi ha strappato solo il 15,5 % di share con (1,4 milioni di spettatori). Ultimo, Luigi Di Maio, candidato del Movimento 5 Stelle, con un magro 11,3 % (1,1 milione di spettatori). 2) cose ...

10 cose che forse non sai su Antonia Klugmann : "Sono una persona ostinata, disordinata, determinata, egoista ed egocentrica. Tutte caratteristiche indispensabili per un cuoco". Non si nasconde Antonia Klugmann, non racconta favolette e un po' lo avevamo già capito. Solo che ora lo mette proprio nero su bianco. Perché a poco meno di un mese di distanza dal suo esordio televisivo, come nuovo giudice di Masterchef Italia, esce il suo primo libro, con tutta la sua storia, molto ...