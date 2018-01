Xiaomi Redmi 5 Plus con banda 20? Si farà a febbraio secondo Roland Quandt

Da Lightinthebox è di scena Xiaomi Mi A1 insieme al nuovo Redmi 5 Plus : Ancora Xiaomi Mi A1 è protagonista di una vendita promozionale su Lightinthebox, con alcuni accessori e con il nuovissimo Redmi 5 Plus. L'articolo Da Lightinthebox è di scena Xiaomi Mi A1 insieme al nuovo Redmi 5 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Redmi 5A - Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP ufficiale : Il team di sviluppo di TWRP ha rilasciato ufficialmente la propria custom recovery per Xiaomi Redmi 5A, Redmi Y1 e Redmi Y1 Lite.

Xiaomi cerca nuovi beta tester per MIUI 9 Global Beta su Redmi 5A - Redmi Note 5A e altri : Il team di sviluppo di MIUI continua a cercare Beta tester per MIUI 9 Global Beta su Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5A/prime, Redmi Y1/ Lite.

Xiaomi Redmi Note 5 in Cina potrebbe costare 90 euro : Torniamo ad occuparci di Xiaomi Redmi Note 5, device particolarmente "chiacchierato" in queste ultime settimane. L'occasione ci è fornita da un'indiscrezione proveniente dalla […]

Xiaomi Redmi Note 5 si mostra in una presunta immagine leaked : Sta facendo il giro del Web un'immagine leaked che ci mostra quello che dovrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Redmi Note 5

Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio - nuovi leak riguardano l'Exynos 7872 e lo Xiaomi Redmi Note 5 : Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio, intanto appare su AnTuTu ed emergono nuovi leak sulle specifiche del SoC Exynos 7872 e sullo Xiaomi Redmi Note 5.

Recensione Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus : 18 : 9 alla portata di tutti : Dopo nemmeno un anno dall'arrivo sul mercato sui top di gamma, gli schermi 18:9 dagli angoli arrotondati sono ormai sulla bocca di tutti. Finalmente Xiaomi li porta anche nella fascia bassa, con i nuovi Redmi 5 e Redmi 5 Plus. Analizziamo nella nostra Recensione i nuovi best buy dell'azienda cinese!

Xiaomi Redmi 4X e molti gadget economici in offerta su Lightinthebox a partire da 35 centesimi : Continuano le offerte del nuovo anno di Lightinthebox, lo store online cinese che sconta diversi smartphone e accessori per tutte le tasche.

Xiaomi Redmi Note 5 in fase di test con Snapdragon 632 e 4 GB di RAM : Lo Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe essere il primo smartphone ad essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 632

TWRP ora supporta Razer Phone - Xiaomi Redmi 5 - Redmi 5 Plus e altri : TWRP, la famosa custom recovery, ha introdotto il supporto a 11 nuovi dispositivi, tra cui Razer Phone, Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus disponibili su GearBest a partire da 167 euro : A pochi giorni dall'inizio della commercializzazione di Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus è possibile acquistarli su GearBest a partire da 167 euro.

Xiaomi Redmi Note 5 : e se fosse già stato presentato con un altro nome? : Sembra che Xiaomi abbia deciso di mischiare le carte in tavola per quanto riguarda Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5.

Recensione Xiaomi Redmi 5A : Poca Spesa - Tanta Resa : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Redmi 5A. Abbiamo provato il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 5A: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Xiaomi Redmi 5A, uno degli smartphone più economici disponibili oggi sul mercato. Costa poco, ma vale molto. Nella fascia bassa è probabilmente uno degli […]

Xiaomi Redmi 5 Plus : ecco alcuni scatti di prova : Dal continente asiatico arrivano i primi scatti di prova della fotocamera del nuovo Xiaomi Redmi 5 Plus. Guardiamoli insieme